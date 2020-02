Eerste review: Mazda 2 (2020)

Wat is er goed aan de vernieuwde Mazda 2?

Zijn motor. Mazda kiest er heel eigenzinnig voor om een atmosferische viercilinder te monteren (andere merken opteren in deze klasse voor een driecilindertje met turbo). Nieuw is dat de krachtbron aan een mild hybrid-systeem is gekoppeld. Dat slaat remenergie op als elektriciteit en gebruikt die vervolgens om de verbrandingsmotor een steuntje in de rug te geven bij het accelereren. Het resultaat is een officieel WLTP-verbruik van 5,3 liter op 100 km (1 op 18,8). Wij kwamen tijdens onze testrit – over 200 vlot genomen kilometers – uit op een nette 5,6 liter op 100 km (1 op 17,8). Onderweg is duidelijk dat je weliswaar die typische turboduw in de rug mist, maar dat je daar een heerlijk lineaire versnelling voor terugkrijgt. Ook fijn is de handgeschakelde zesbak, die de oudere transmissie met vijf verzetten vervangt.