Eerste review: Hyundai i10 (2020)

Wat is er goed aan de Hyundai i10?

De Hyundai i10 was al een heel volwassen auto, maar er was toch nog ruimte voor verbetering. De nieuwe i10 wordt standaard geleverd met een compleet arsenaal veiligheidsvoorzieningen, en door de gegroeide wielbasis (+4 cm) zit je met vier volwassenen verrassend ruimt. In de kofferbak past een zeer behoorlijke 252 liter bagage. Afhankelijk van de uitvoering die je kiest, is de boordelektronica eenvoudig te koppelen aan je smartphone, en kun je je lol op met apps als Hyundai BlueLink, Apple CarPlay en Android Auto. De Hyundai i10 is niet uitsluitend berekend op stadsverkeer. Een lange snelwegrit vergaat de auto net zo gemakkelijk. De i10 ligt comfortabel op de weg en blijft ook bij 130 km/h (of windkracht 6) keurig in het spoor. Een volwassen rijdende auto.