Test Renault Captur (2020): klaar voor de tweede ronde

Hoewel de nieuwe Captur nog steeds op zichzelf lijkt, komt hij minder lief en aaibaar over dan voorheen. Logisch, want voor vriendelijkheid is geen plaats meer in de overvolle suv-boksring. Want als absolute bestseller blijft ook de nieuwe Captur natuurlijk het mikpunt van alle nieuwkomers. Dat het model er strijdbaarder uitziet dan ooit, dankt hij niet alleen aan zijn toegenomen buitenmaten. Door de hogere taille oogt-ie massiever, daarnaast staat hij op wielen van minimaal 17 inch. 18 inch is eveneens mogelijk, en met 19-inch wielen wordt de Captur een echte velgenbinkie.

Ruimer dan de oude Captur



De 11 centimeter extra lengte van het nieuwe model komt vooral ten goede aan de bagageruimte. Die groeide met 81 liter. Als je de verschuifbare achterbank in de voorste stand zet, past er zelfs 536 liter zooi in de kofferbak. Schuif de bank weer naar achteren en je hebt (zonder reservewiel) nog altijd 455 liter bagageruimte. Bovendien profiteren de achterpassagiers dan ook van de groeispurt. Dankzij 4 centimeter meer wielbasis zitten hun knieën en voeten niet snel klem. Wie niet langer is dan zo'n 1,85 meter, kan achterin zitten zonder deuken in het schuin aflopende dak te drukken.

Prijs Renault Captur 2020



De grootste vooruitgang in het interieur meten we echter niet in harde cijfers, maar in zachte oppervlakken. In de standaardversie Life (te koop vanaf 21.590 euro) bestaat de bovenlaag van het dashboard al uit zacht materiaal. En naarmate je het prijstechnisch hogerop zoekt, neemt de knuffelbaarheid van het interieur toe. De importeur verwacht dat de meeste Nederlanders voor de Intens-uitvoering zullen kiezen (met 1.0 TCe-motor vanaf 25.490 euro). Daarin is het dashboard versierd met fraai ogend kunstleer. Verder beschikt de Intens onder meer over een 7-inch digitaal, configureerbaar instrumentarium, automatische airco en keyless entry.



Captur met automaat 2000 euro duurder



Achter het stuur van de Captur merken we dat de stoelzitting een tikje langer is geworden, waardoor de bovenbenen beter worden ondersteund. Jammer genoeg kunnen we voor de testrit niet beschikken over een Captur 1.0 TCe. Die driecilinder wordt in Nederland immers de meest verkochte motorvariant. Wij rijden echter met de TCe 130. Die heeft een 1,3-liter viercilinder met 130 pk in de neus. Anders dan de TCe 100, die alleen valt te combineren met een vijfbak, kun je bij de 130 TCe kiezen tussen een handgeschakelde zesversnellingsbak of een 7-traps EDC-automaat met dubbele koppeling. Die kost 2000 euro meer. De krachtigste versie is de TCe 155 EDC. Daarin is de 1.3-motor opgekieteld tot 155 pk en valt er qua transmissie niets te kiezen: hij wordt alleen verkocht met EDC.



Renault Captur plug-in hybrid



Diesels zoek je in de Nederlandse prijslijst tevergeefs. Wel komt er volgend jaar een 1.0 TCe Bifuel, die op het voordelige lpg rijdt. Door zijn lagere CO2-uitstoot wordt de Bifuel goedkoper dan de reguliere 1.0 TCe. Een ander alternatief voor veelrijders is de Captur E-Tech. Deze 160 pk sterke plug-in hybride wordt eveneens in 2020 leverbaar. Hij combineert een ongeblazen viercilinder 1,6-liter benzinemotor met twee elektromotoren. Voor stadsverkeer belooft Renault een elektrische actieradius van 35 kilometer. Wie het samenspel van de 1.6 en de elektromotoren optimaal benut, hoeft waarschijnlijk maar zelden te tanken, al heeft Renault nog geen officiële verbruikscijfers opgegeven. Wordt vervolgd.

TCe 100 en TCe 130



Als je vooral in Nederland rijdt en geen caravan hebt, dan voldoet de TCe 100 waarschijnlijk prima. Zo niet, dan is de TCe 130 zeker een aanrader. Opvallend is de aangename stilte waarmee de motor zijn werk doet. Ook biedt de viercilinder prima prestaties en verbruikt-ie niet overdreven veel meer (5,6 l/100 km, 1 op 17,9) dan de TCe 100 (5,1 l/100 km, 1 op 19,6). Vanaf zo'n 2000 toeren zijn de motorreacties alert, van 0 naar 100 km/h sprinten kost 10,6 seconden. De topsnelheid bedraagt bijna het dubbele van het binnenkort geldende landelijke maximum, mochten de snode stikstofplannen doorgaan. Het koppelen gaat met veel gevoel, en de opvallend hoog geplaatste schakelpook laat zich licht, zij het niet heel exact bedienen.

Wij reden de nieuwe Renault Captur op 18-inch wielen. Die staan vet en dragen bij aan het stuurgevoel dat via het fijne dikke stuur tot je komt. Op korte hobbels vinden we de vering echter nogal stevig. In het biljartlakenstrak geasfalteerde Nederland zul je hier minder van merken. Toch adviseren we aspirant-Captur-kopers met gevoelige billen én een grote-wielenfetisj om tijdens een proefrit de beroerdste weg van de streek op te zoeken.

En de Renault Clio Estate dan?

Bij de eerste kennismaking met de nieuwe Renault Captur kunnen we maar weinig zwakke punten ontdekken. Zeker met de 130 pk-motor rijdt hij fijn en dat maakt de 155 pk-versie eigenlijk overbodig. Bovendien is de standaard EDC-bak van de TCe 155 aan de nerveuze kant. Ook de looks van de nieuwe Captur vallen in de smaak: ze zijn onderscheidend en toch blijft de auto zijn roots trouw. En met de toekomstige lpg- en plug-in-versies in het achterhoofd, durven we best te voorspellen dat ook de nieuwe Renault Captur veel fans krijgt, onder wie vast een heleboel voormalige Renault Clio Estate-rijders zullen zitten.