Dit zijn de populairste Autowereld.com-autotests van 2019!

1 - Kia Ceed SW

Met veel geduld vervolmaakt Kia zijn modellen. Steeds dichter kwam de Ceed in de buurt van benchmark Volkswagen Golf. Totdat de huidige generatie werd gepresenteerd, die de Golf hier en daar zelfs overtreft. Wij beproeven ons geluk met de SW.

2 - Volkswagen Golf 8

Na een lang voorspel hebben we eindelijk zelf kunnen rijden met de Volkswagen Golf 8. Hij kijkt een beetje boos, en het dashboard is drastisch veranderd. Toch wil ook de nieuwe Golf graag een allemansvriend blijven. We zijn benieuwd of dat gaat lukken.

3 - Mazda CX-30 Skyactiv-X

Eerder hadden we al het genoegen om de Mazda CX-30 uit te proberen als Skyactiv-G 122 en Skyactiv-D 116. Maar veel interessanter is de 180 pk sterke CX-30 Skyactiv-X, die in motorisch opzicht een heel ander pad inslaat. Weet de auto de hooggespannen verwachtingen waar te maken?

4 - Volvo V60

Volvo en de Nederlanders staan op goede voet met elkaar. En zodra de nieuwe V60 zijn kwaliteiten in de strijd werpt, wordt de vriendschap alleen maar hechter. De auto is ruim, praktisch, comfortabel en ziet er ook nog eens geslaagd uit. Precies zoals wij het graag willen.

5 - Ford Focus Active

Boswandelaars, kievitseierzoekers en hondenuitlaters, opgelet! In navolging van de Ford Fiesta, komt nu ook de Ford Focus in Active-uitvoering op de markt. Hij staat hoger op de wielen dan de gewone Focus en is opgestoerd met kunststof accenten.

6 - Volkswagen T-Cross

Het volk vréét compacte SUV’s, maar hoefde bij de Volkswagen-dealer tot dusverre niet aan te kloppen. Dat staat op dit moment te veranderen. Terwijl de eerste exemplaren van de T-Cross bij de VW-verkooppunten worden uitgeleverd, rijdt Autowereld.com op Mallorca de eerste testkilometers.

7 - Skoda Scala

De Skoda Scala lijkt een serieus alternatief voor de Volkswagen Golf. Niet alleen is hij goedkoper en ruimer dan zijn veelgeprezen concernbroer, hij ziet er van binnen en van buiten strak, modern en hoogwaardig uit. Hoe hebben de Tsjechen dat geflikt?

8 - Kia Xceed

Van de Kia Ceed bestaan niet twee, niet drie, maar vier varianten. Na de hatchback, de stationwagon en de Proceed is het aanbod nu uitgebreid met de Xceed. Is deze crossover een overbodige toevoeging? Of is dit eigenlijk de versie die je moet hebben?

9 - Audi e-tron

Een woestijn is geen Veluwe, en een zoutvlakte geen A1. Maar zelfs als de Audi e-tron in ons polderland de helft van de indruk maakt die hij in Namibië liet zien, komt het wel goed met deze eerste elektrische Audi ooit.

10 - Mercedes E 300 de

Bij de Mercedes E 300 de worden de voordelen van een elektromotor en een dieselmotor gecombineerd. De dieselmotor mag dan onder vuur liggen, met de Mercedes E 300 de plug-in hybrid drijf je pomphouders tot wanhoop.