Test Subaru XV e-Boxer

Een perspresentatie zo verfrissend oprecht als die van Subaru hebben we nog nooit meegemaakt. De Japanse autobouwer is al vijftien jaar lang ontzettend duurzaam, was de strekking van het betoog, met CO2-neutrale fabrieken, recyclingprogramma’s, de hele rimram. Volgens een woordvoerder is dat niet algemeen bekend, omdat Subaru een bescheiden onderneming is, die niet van opscheppen houdt.



Diesel is de bad guy

Dat is te prijzen natuurlijk. Maar in dezelfde presentatie werd, minder dan een minuut later, het duurzaamheidsverhaal een beetje onderuit geschoffeld door een verbazingwekkend eerlijke uitspraak van dezelfde woordvoerder. Want Subaru was eigenlijk helemaal niet zo happig op hybridemodellen, aldus de man. “De e-Boxer is er niet omdat we dat zo graag wilden, maar omdat Europa ons dat oplegt. Diesel is nu de bad guy, dus zijn we daarmee gestopt.”

Subaru XV e-Boxer: verbruik teleurstellend

Dat Subaru nog niet helemaal overtuigd lijkt van hybridetechnologie, is te merken in de nieuwe XV e-Boxer. Zijn aandrijflijn is meer een schoorvoetend stapje in de richting van elektrificatie, dan een zelfverzekerde schrede. In de XV e-Boxer wordt een viercilinder boxermotor (150 pk en 194 Nm) bijgestaan door een bescheiden elektromotor met een vermogen van 16,7 pk en 66 Nm, die niet op de achteras zit, maar bij de CVT-transmissie. Hij wordt gevoed door een piepkleine batterij met een capaciteit van 0,6 kWh.

Het voordeel daarvan is dat het elektropakket slechts 110 kilogram aan het wagengewicht van de XV bijdraagt en nauwelijks ruimte inneemt. Helaas weegt dat niet op tegen het grootste nadeel van de e-Boxer: zijn relatief hoge verbruik. Volgens WLTP-metingen loopt de Subaru zo’n 1 op 12,6 (NEDC: 1 op 15,3). Dat de boordcomputer tijdens onze praktijktests 1 op 14,2 aangaf, is verrassend, maar nog steeds ietwat teleurstellend.



“De e-Boxer is meer een schoorvoetend stapje in de richting van elektrificatie, dan een zelfverzekerde schrede.”

Vierwielaandrijving en X-Mode

Subaru is een merk dat hondstrouw aan zijn waarden vasthoudt. Dat betekent dat de XV e-Boxer permanente vierwielaandrijving heeft en ook buiten de gebaande paden zijn mannetje staat. In het rijprogramma X-Mode helpt de elektromotor al vanaf stilstand mee, wat in het terrein het verschil kan maken. Subaru demonstreerde de werking door ons een stoeprand op te laten rijden. Zonder X-Mode moet de brandstofmotor flink op toeren worden gebracht. Met X-Mode klom de XV er zo op.

Afijn, dat zal de gemiddelde koper niet overtuigen, want die stuurt zijn Subaru nooit van het asfalt af. Óp het ZOAB is de XV e-Boxer evenwel een comfortabele, prima sturende reisgenoot. Van zijn e-ondersteuning merk je minder dan je zou willen, want erg vlot voelt de hybride-crossover niet aan. Wie het gaspedaal vloert, merkt dat er een CVT-bak onder de middentunnel ligt, die in zo’n geval zorgt voor bovengemiddeld veel toeren en dus motorlawaai.



Conclusie Subaru XV e-Boxer

Hier komt dezelfde klacht om de hoek kijken als bij de eerder getesteSubaru Forester e-Boxer (review): de XV e-Boxer is gewoon niet zo zuinig als had gekund. Met de auto zelf is weinig mis, maar je koopt een hybride voor de elektroboost en het lage verbruik. En op beide punten slaat Subaru de plank net mis.



Pluspunten

Stoer ogende crossover, echt capabel in het terrein, rijk uitgerust

Minpunten

Relatief hoog brandstofverbruik, aandrijflijn niet de meest verfijnde