Eerste review: Peugeot 2008 (2020)

Wat bevalt minder aan de Peugeot 2008?

Objectief valt het mee met de ruime, met name de hoofdruimte is heel aardig voor elkaar. Subjectief voelt het toch een beetje krap aan. Dat komt vooral door het weinige zonlicht dat achterin doordringt: de ramen zijn smal en de hemelbekleding is in de duurste uitvoering zwart. Verder moet je even puzzelen met het kleine stuur: toen we onze favoriete zitpositie hadden ingesteld, bleek het stuur precies de belangrijkste informatie op het instrumentarium af te dekken. Laatste minpunt: op de snelweg hoor je de wind rond de buitenspiegels suizen.