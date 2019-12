Test Tesla Model S Long Range (2019) - Zie jij jezelf al staan?

Tesla-haters die na het lezen van de inleiding handenwrijvend achterover leunen, hopend op een vurige klaagzang over het lange wachten bij de snellader, moeten we teleurstellen. Tesla heeft in Nederland en Europa een perfect werkend netwerk van snelladers uit de grond gestampt. De Superchargers staan dicht bij de snelweg en bij elke locatie kunnen in de regel twaalf tot zestien Tesla's opladen. En dat gaat nog snel ook. De Model S laadt met maximaal 145 kW en zodra Tesla zijn nieuwe Superchargers (versie 3) uitrolt, ligt 200 kW in het verschiet. Dan doet de Audi E-Tron het met 150 kW nog netjes, maar betaalbaar elektrisch spul zoals de Hyundai Kona Electric (77 kW), de nieuwe Renault Zoe (50 kW) en de Volkswagen e-Golf (40 kW) steken hier schril bij af.

610 kilometer

Tesla is gestopt met de verkoop van een instap-Model S. Als je goedkoper uit wilt zijn, dan koop je maar een Model 3. Dat maakt het aanbod bovenin de markt lekker overzichtelijk: een Model S Long Range met 610 kilometer voor 87.800 euro en een krachtiger Model S Performance met 593 kilometer voor 104.700 euro. Beide versies hebben een groot accupakket van 100 kWh aan boord. Bij ons verbruikt de Model S Long Range zo'n 20 kWh per 100 kilometer en dus komen we 500 kilometer ver op een acculading. Niet eerder hebben wij die magische grens doorbroken in een volledig elektrische auto.

Snelle laders

Vervolgens kan het wel een uur duren om de Model S Long Range weer op te laden bij de Supercharger. Dat is een lange tijd, maar het accupakket is dan ook enorm. En je gaat niet zitten wachten tot dat uur voorbij is. Je hebt net 500 kilometer gereden, dus ben je wel toe aan een hapje eten. Geen wonder dat Superchargers vaak bij een hotel of restaurant staan. Snelle eters hoeven niet in de laadstress te schieten, want je kunt ook na 30 minuten de snelweg weer opdraaien. De Tesla-rijders uit de inleiding van dit verhaal waren zelfs na 20 minuten weer weg. Boterham op, mail gecheckt, accu vol genoeg en daar gingen ze weer. Als je thuis een laadpaal hebt (en dat hebben Tesla-rijders), dan kun je 's avonds inpluggen. De volgende ochtend zit er weer energie voor 500 kilometer in de bodem van de Model S. Op deze manier is het niet moeilijk om met een elektrische auto te leven.

Zuiniger en sneller

Eerder dit jaar is de Tesla Model S vernieuwd, maar dat zie je er niet aan af. Dit is precies Tesla's bedoeling. Het bedrijf voert regelmatig hardwarewijzigingen door, zonder elke keer een nieuwe bumper op de auto te plakken. Zo is sinds de introductie van de Model S stilletjes 73 procent van alle onderdelen vernieuwd. Ditmaal zijn de adaptieve schokdempers en de aandrijflijn verbeterd. Van de twee inductiemotoren in de Model S maakt de voorste plaats voor de permanente magneetmotor uit de Model 3. Die verbruikt 7 procent minder stroom en dus kom je verder op een acculading. De vernieuwde aandrijflijn maakt de Model S Long Range ook sneller. Vergeet de oertijd waarin de standaardsprint nog 4,3 seconden duurde. Voorstaan zit je in 3,8 seconden op de honderd. De Performance-versie doet er zelfs maar 2,6 tellen over.

Timmeren aan de software

Tesla timmert ook softwarematig aan zijn modellen. Met updates die je in de auto kunt downloaden, worden nieuwe functies toegevoegd. Versie 10.0 is de laatste grote update. Voortaan kun je Netflix kijken op het grote display en karaoke zingen. Ook zijn er games toegevoegd. We spelen een kleurrijk racespelletje waarbij je stuurt en remt met het echte stuur en het echte rempedaal. Ondertussen verstrijken de minuten en drukt de Supercharger steeds meer energie in het accupakket. Het autootje op het beeldscherm is trouwens een grijze Model S, net als de auto waarin we zitten. Het poppetje dat de virtuele Tesla bestuurt lijkt zelfs op mij. Dat laatste zal wel toeval zijn. Of niet, want elke Tesla heeft acht camera's die samen met een radar en twaalf ultrasone sensoren deels autonoom rijden mogelijk maken.

Stopping Mode op komst

De volgende software-update zit al in de pijplijn. Volgens de laatste berichten maakt-ie de Model S nog iets krachtiger en wordt er een nu functie toegevoegd: Stopping mode. Hiermee kan de Tesla al regenererend helemaal tot stilstand komen. Net als in de Nissan Leaf hoef je het rempedaal dan nog maar zelden te gebruiken.

Ander beestje

De Model S is trouwens een heel ander 'beest' dan de razend populaire Model 3. Met zijn grote afmetingen, comfortabele onderstel en enorme accupakket is het de fijnere auto voor lange afstanden. Het interieur is ook wat normaler. Waar bij de Model 3 het minimalistische dashboard wordt gedomineerd door één vrijstaande touchscreen, heeft de bestuurder van de Model S nog gewoon een instrumentarium voor zijn neus. Ook is het centrale aanraakscherm wat minder opzichtig geplaatst. Al is het evengoed een lel van een monitor. Als Model S-koper geniet je ook van gratis opladen bij de Supercharger. Bezitters van een Model 3 moeten wél betalen: niet veel, maar meer dan gratis.

De wereld in beeld

Ondanks het adaptief geveerde onderstel en de fluisterstille elektromotoren, is de Model S niet het summum van comfort. Zo horen we behoorlijk wat geruis van de wind en de banden die om imposante 21-inch wielen zitten. Ook valt de ruimte op de achterbank tegen. Tussen de hoge vloer en het lage dak blijft weinig ruimte over voor volwassenen. Verder is het zicht naar achteren langs de brede carrosserie (ruim 2 meter!) en door de kleine achterruit belabberd. Maar we kunnen leven met de oplossing: de wereld achter de auto verschijnt bijna levensgroot in het centrale beeldscherm. De voorstoelen zijn geschikt voor lange afstanden en we waarderen hoe de stevige wangen je torso en bovenbenen ondersteunen. Maar we zijn nog het meest gecharmeerd van het rijeigenschappen, de mix van comfort en dynamiek. Ook al heb je de beschikking over 476 pk en 750 Nm en kun je iedereen het snot voor de ogen rijden, met de Model S Long Range kun je ook relaxt, aangenaam en beschaafd voortbewegen. Lekker kilometers maken en gratis snelladen. Dus ja, wij zien onszelf wel staan bij de Supercharger.