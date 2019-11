Eerste review: Skoda Superb iV plug-in hybride (2020)

Wat is er opvallend aan de Superb iV (2020)?

Negeer de laadpaal, het gele laadsnoer en de aerodynamische wielen en je kijkt naar een doodnormale Superb. Alleen de kenners weten dat de aanduiding ‘iV’ op de achterklep duidt op een geëlektrificeerde Skoda. Wat wel opvallend is en blijft, is de vele binnenruimte. Op de achterbank kun je je benen languit strekken en de kofferbak van zowel de hatchback als de combi is enorm. Vanaf de bestuurdersstoel kijk je uit over een dashboard zo breed als de horizon.

Onder motorkap zit het goed vol. Een 1.4 TSI benzinemotor met 156 pk en 250 Nm loodst zijn krachten via een zeventraps DSG-transmissie naar de voorwielen. De elektromotor zit ín de automaat en levert 115 pk en 330 Nm. Met zulke spierballen kun je het eigenlijk geen hulpmotor noemen – hij is krachtiger dan de driecilinder die in de Skoda Scala ligt. Samen trommelen ze 218 pk en 400 Nm op. Het accupakket van 13 kWh weegt 135 kilo en zit onder de achterbank. Hiervoor werd de brandstoftank (50 liter i.p.v. 66 liter) verder naar achteren geplaatst. De elektrische actieradius is 60 kilometer. Of je zet de Superb iV in de hybride-stand om het brandstofverbruik te drukken.