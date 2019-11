Eerste review Mini John Cooper Works Clubman ALL4

1. Wat is er opvallend aan de Mini JCW Clubman ALL4?

De recente facelift van de Mini Clubman heeft maar weinig om het lijf. Je herkent de 2019-editie aan de achterlichten in de lay-out van de Britse vlag - de Union Jack. Veel spannender nieuws is de terugkeer van de John Cooper Works als sportief topmodel, nu niet meer met een 'schamele' 231 pk maar met maar liefst 306 paardenkrachten. Met zijn hysterische tweeliter turbomotor schiet de Mini JCW Clubman in 4,9 tellen naar 100 km/h, 'full speed' kan je - in het kielzog van potente RS'sen, AMG's en M's - zelfs de 250 km/h aantikken. De JCW-versie van de Clubman heeft standaard vierwielaandrijving en een automatische 8-traps transmissie - precies dezelfde techniek als de BMW M135i, X2 M35i en de nieuwe M235i Gran Coupé.

2. Wat is er goed aan de Mini JCW Clubman ALL4?

Lees bovenstaande cijfers er nog een keer op na en je realiseert je dat deze Mini JCW Clubman ALL4 een razendsnelle jongen is. Bovendien kun je het wel aan Mini toevertrouwen om een capabel onderstel samen te stellen. De besturing geeft je een perfect controlegevoel, het onderstel spreekt boekdelen over de gesteldheid van de ondergrond. Wat ook wel zo prettig is: de Clubman is een volwaardige vierzitter, met een kofferbak die 360 tot 1250 liter bagage slikt.

3. Wat bevalt niet aan de Mini John Cooper Works Clubman ALL4?

Met 306 pk onder je rechtervoet, mag je een hoop spektakel verwachten. Gevoelsmatig is de spanning echter ver te zoeken. Heus, de Mini John Cooper Works Clubman ALL4 is bijzonder snel en je behandelt 'm al heel gauw alsof je je moet kwalificeren voor de Dutch Grand Prix. Maar hij ondergaat het allemaal wel heel gedwee. Van een Mini met JCW-emblemen verwacht je toch een auto die van zich af wil bijten, wanneer je 'm in zijn nekvel grijpt. Een dobermann, in plaats van een labradoodle. Veel spannender wordt het naar alle (hooggespannen) verwachtingen met de nieuwe Mini John Cooper Works GP.

4. Wanneer komt de Mini John Cooper Works Clubman ALL4 en wat kost-ie?

Morgenochtend naar de dealer en morgenmiddag ligt je bestelling bij de fabriek. De Mini John Cooper Works Clubman ALL4 is inmiddels leverbaar in Nederland. De auto kost 55.890 euro - de enorme lijst opties en accessoires die voor de auto is samengesteld niet meegerekend. Duur? Valt mee hoor. De technisch grotendeels identieke BMW X2 M35i kost bijvoorbeeld 72.707 euro, en de Mercedes-AMG A 35 4Matic staat voor 67.639 euro in de prijslijst. Wat dat aangaat is de Mini JCW Clubman ALL4 eigenlijk heel concurrerend geprijsd.

5. Wat vind ikzelf van de Mini John Cooper Works Clubman ALL4?

Leuke auto hoor, die Mini John Cooper Works Clubman ALL4. Gang zit er beslist in en een mooie weg wordt lachen gieren brullen. Maar zoals je al hebt kunnen lezen, is deze JCW ook een allemansvriend. Voor het gros der kopers is dat dik in orde, voor een select groepje liefhebbers onvoldoende. Die willen méér! De Mini JCW GP, bijvoorbeeld.



Voor een volledige rijtest verwijzen je naar Auto Review nummer 12 van 2019.