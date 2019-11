Eerste review DS 7 Crossback E-Tense 4x4

1. Wat maakt de DS 7 Crossback E-Tense 4x4 opvallend?

DS Automobiles wil in 2025 het hele modellenaanbod geëlektrificeerd hebben. Er is dan geen DS meer die alleen een benzine- of alleen een dieselmotor heeft. Om het elektrisch offensief na de 100 procent op stroom rijdende DS 3 Crossback E-Tense kracht bij te zetten, is nu de DS 7 Crossback E-Tense 4x4 gelanceerd. Voor de aandrijflijn speelt deze plug-in hybride leentjebuur bij de kleinere Peugeot 3008 Hybrid4 en Opel Grandland X Hybrid4. De 1,6-liter turbomotor met 200 pk wordt bijgestaan door een elektromotor aan de voorzijde (110 pk) én aan de achterzijde (112 pk). Het gecombineerde vermogen bedraagt 300 pk, in totaal kun je beschikken over 520 Nm aan koppel. Goed voor een 0-tot-100-tijd van 5,9 seconden. Maar hij is ook goed voor een gemiddeld WLTP-verbruik van slecht 1,3 liter op 100 kilometer (1 op 76,9). Door de bescheiden CO2-uitstoot van 38 gram per kilometer gunt de Belastingdienst je 50 procent korting op de wegenbelasting (MRB).

2. Wat is er goed aan de DS 7 Crossback E-Tense 4x4?

Een lijvige SUV als plug-in hybride is natuurlijk geen nieuw verschijnsel. Maar een SUV met zo’n comfortabele wegligging en zo’n complete standaarduitrusting is wel vrij zeldzaam. De DS 7 Crossback E-Tense 4x4 krijgt een compleet arsenaal veiligheidsopties van huis uit mee, met onder meer adaptieve cruisecontrol die in samenspraak met de actieve spoorassistent een semi-autonoom rijdende auto van de DS 7 Crossback maakt (niveau 2). Ook het hybridesysteem is intelligent. Zo wordt de stroomvoorraad er niet in één keer doorheen gejaagd, maar wordt samen met het navigatiesysteem berekend hoe op een zo efficiënt mogelijke wijze naar je bestemming gereden kan worden. En als je ergens midden in het centrum van een grote stad met een streng milieubeleid moet zijn, dan kun je van tevoren instellen dat het hybridesysteem een stroombuffer achter de hand houd waarmee je vanaf de stadsgrens naar je einddoel kunt komen. Uiteraard wil je ook weer emissievrij deze stad kunnen verlaten: aan een laadpunt van 32 Ampère is het accupakket (13,2 kWh) na 2 uur weer helemaal opgeladen. En kun je weer 58 kilometer volledig elektrisch vooruit.





3. En wat bevalt niet?

Met zijn expressieve uiterlijk en extravagante details is de DS 7 Crossback E-Tense 4x4 beslist geen auto die iedereen zal bekoren. Dit is ook geen auto voor mensen die zichzelf een gedreven rijstijl toedichten. Met zijn buitengewoon comfortabel afgestemde onderstel, maant de DS 7 Crossback E-Tense 4x4 vooral tot rust. Mooi dat je 300 pk onder je gasvoet hebt, maar de DS 7 Crossback nodigt totaal niet uit daar veelvuldig gebruik van te maken. Wanneer het adaptieve onderstel – dat zijn informatie krijgt van een camera die de gesteldheid van het wegdek scant – in het sportprogramma staat, blijft de DS 7 Crossback nadrukkelijk soepel geveerd. Voor meneer of mevrouw De Sportieveling veel te slap, allemaal.

4. Wanneer verschijnt de DS 7 Crossback E-Tense 4x4 op de weg en wat gaat-ie kosten?

De prijslijst van de DS 7 Crossback E-Tense 4x4 is al een poosje in omloop. De auto kon dan ook al worden besteld, maar de eerste exemplaren worden pas afgeleverd in januari. Prijzen beginnen bij 58.960 euro. Dat klinkt als een heleboel geld, maar voor dit bedrag krijg je ook een heleboel auto. De standaarduitrusting is al zeer compleet; genoemde cruisecontrol met actieve stuurhulp en adaptieve schokdempers zijn standaard. Klop daar maar eens voor aan bij de fors duurdere concurrentie à la Audi Q5 55 TFSI e quattro en Lexus RX 450h. En dan kun je de DS 7 Crossback E-Tense 4x4 ook nog naar hartenlust aankleden met rijkelijk, met prachtige materialen gedecoreerde interieurthema’s als de Rivoli en Opéra.

5. Wat vind ikzelf van de DS 7 Crossback E-Tense 4x4?