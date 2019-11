Test Kia Xceed: toeval bestaat niet

Soms mijmeren we weleens over vroeger. In de jaren tachtig en negentig werden nog auto's uitgebracht die kwalitatief niet denderend waren. Autojournalisten fakkelden met satanisch genoegen auto's af en Kia was een dankbaar slachtoffer. Het kwam op de markt met de Sephia en later met de Pride, een omgebadgte Mazda 121. Wat hebben we gelachen om het goedkope plastic en de verouderde techniek. Zo'n merk, dat kon toch niets worden?



Carnival, Shuma en Opirus



We knijpen onszelf wel eens in de arm als we in een Kia rijden. De meeste mensen hebben de tijd nog wel meegemaakt van Carnivals, Carensen en Shuma's. Of die rare Opirus, een Mercedes-kloon die zo lelijk was dat hij inmiddels een cultstatus heeft onder youngtimerliefhebbers. Het is nog maar vijftien jaar geleden dat dergelijke auto's in de prijslijst stonden. En kijk ze nu eens. Kia heeft in die korte periode zijn achterstand in een voorsprong omgebogen. In menig test van Auto Review versloeg de Ceed met gemak zijn concurrenten Volkswagen Golf en de Toyota Corolla. Met de e-Niro werd de Europese en Japanse concurrentie zelfs op achterstand gezet: geen merk had nog een betaalbare elektrische auto met een grote actieradius.



Ceed is misschien wel de beste



De huidige Ceed is misschien wel de beste auto in zijn segment. Kia bracht al drie versies uit: naast de 'usual suspects' - een hatchback en een stationwagon - kwam begin dit jaar de spannende Proceed. Geen auto voor mensen die een auto vooral kopen vanwege de dagelijkse bruikbaarheid, maar een statement van jewelste. Kia durfde het aan om in een segment waar de concurrentie moordend is, toch met een shooting brake-achtige versie te komen.

Verschillen Kia Xceed en Proceed



Waar de Proceed niet bedoeld is als verkooptopper, is de Xceed dat nadrukkelijk wel. Kia verwacht zelfs dat deze variant in Europa beter gaat verkopen dan de andere drie Ceeds bij elkaar. En dat terwijl het tegelijk beweert dat de Xceed bij toeval is ontstaan, als bijproduct tijdens het ontwerpen van de Proceed. De potentiële bestseller is dus een uit de hand gelopen grap - denk er vooral het jouwe van.

Kia heeft zich er niet makkelijk vanaf gemaakt: de Xceed is meer dan een opgehoogde hatchback. Alle plaatdelen aan de auto zijn anders, op die van de voorportieren na. Aan de voorkant valt de grille op, met een afwijkende chroomstrip aan de boven- en onderkant. Ook onder aan de bumper zien we zo'n sierstrip. Uit de koplampen is een hap genomen, verder is de motorkap wat langer. Aan de achterkant heeft Kia een diffusor gemonteerd, die overigens hartstikke nep is.



Wie de verschillen graag in cijfers wil zien: de Xceed is 8,5 cm langer, 4,8 cm hoger en 2,6 cm breder dan de vijfdeurs Ceed. De wielbasis bleef gelijk, maar je kunt wel 31 liter meer bagage meenemen. Dat betekent niet dat de Xceed lijdt aan overgewicht; hij is zo'n 30 kilo zwaarder dan de hatchback. De Xceed is nét wat moderner dan de andere Ceeds. Hij is optioneel leverbaar met een volledig digitaal instrumentarium, een groter multimediascherm van 10,25 inch is zelfs standaard.







Xceed Motoren



De motoren van de Xceed komen grotendeels overeen met die van de andere Ceed-modellen: er zijn drie benzineversies beschikbaar met 120, 140 of 204 pk. Dieselmotoren worden in Nederland niet geleverd. Wél komt de Xceed, net als de stationwagon, volgend jaar als plug-in hybride op de markt. Wij kiezen de 1.4 T-GDI met zeventraps DCT-transmissie. Al snel ontdekken we een klein minpunt: de bak reageert wat minder snel op bewegingen van het gaspedaal dan je hoopt. Dat is bij snel inhalen en op een drukke rotonde niet zo handig en een typisch nadeel van versnellingsbakken met een dubbele koppeling. In het Sport-programma is dat al beter voor elkaar.



Verder noteren we vooral pluspunten: een keurig afgewerkt dashboard, een logische bediening, uitstekend zittende stoelen, veel ruimte. Met name het comfort van de Kia Xceed is uitstekend. Dat geldt allereerst voor het geluid van motor, banden én wind, dat keurig op de achtergrond blijft. Maar ook de afstemming van het onderstel is geslaagd: het is comfortabel, zonder deinerig te worden.





Als we later rijden met een handgeschakelde versie, kunnen we weer een minpunt schrappen. De zesbak schakelt licht en met korte slagen - geen straf om met de pook in de weer te zijn. Eigenlijk is dit de beste versie. Onze algehele tevredenheid zien we ook terug in de officiële cijfers; De Xceed doet 9,5 seconden over de sprint naar 100 km/h en heeft een top van 200 km/h. Het verbruik (WLTP) is 1 op 16,1. De Xceed met DCT is overigens wat minder dorstig en doet 16,9 kilometer met één liter benzine.



Prijs van de Kia XCeed



De Kia Xceed is fors duurder dan de vijfdeurs Ceed: hij is leverbaar vanaf 29.995 euro (vijfdeurs: 23.295 euro). Je krijgt dan de 1.0 T-GDT met 120 pk. Niet alleen de vijfdeurs, ook een concurrent als de Nissan Qashqai is goedkoper (140 pk, vanaf 28.390 euro). De Mazda CX-30, een andere belangrijke concurrent, is even duur als de Kia Xceed en kost 29.990 euro. Onze 1.4 T-GDI staat in de prijslijst voor 31.495 euro, voor de DCT-automaat betaal je 2000 euro. De niet overdreven scherpe prijsstelling tekent het zelfvertrouwen van Kia: de koper zit niet meer voor een dubbeltje op de eerste rang, maar krijgt er wel veel meer kwaliteit voor terug. En uiteraard zeven jaar garantie.





Kia is bovendien scheutig met luxe zaken: naast het grote infotainmentscherm (met ondersteuning van Apple Car Play en Android Auto én realtime verkeersinformatie) hoef je ook niet bij te betalen voor een achteruitrijcamera, digitale radio en 18-inch lichtmetalen wielen. Op veiligheidsgebied hebben alle Xceeds vermoeidheidsherkenning, een grootlichtassistent en een spoorassistent.



Conclusie



Voor de spanning zou het leuk zijn als we de Kia Xceed op missers kunnen betrappen. Maar dat is, op wat kleinigheden na, niet het geval. De Xceed maakt veel indruk met zijn ruimte, zijn comfort en zijn afwerkingskwaliteit. Nu we toch in een complimenteuze bui zijn: ook het uiterlijk van de Xceed is geen eenheidsworst. Naast de andere drie Ceeds, heeft hij duidelijk een ander gezicht.