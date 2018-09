Autotest | DS 7 Crossback

“Het is alsof DS in een keer al haar kruit aan tierelantijntjes heeft verschoten.”

Wie diep in het Franse hart van DS Automobiles, een van Citroën losgeweekt luxe-automerk, zou kunnen kijken had eigenlijk op deze foto's een grote, vierdeurs sedan moeten aanschouwen. Oude, vurige liefdes roesten immers niet. Maar nu, diep in 2018, zou aftrappen met een sedanmodel zeer onverstandig zijn geweest. Een SUV is het enige dat nog lijkt te tellen.En daarom is de DS 7 Crossback er eentje uit die zeer populaire categorie. Groot ook, al is 'ie met een lengte van 4,57 meter wel degelijk een slagje korter dan de beoogde concurrentie van Duitse makelij. We doelen daarmee op de Audi Q5, BMW X3 en Mercedes GLC. Tussen de tien en dertien centimeter scheelt het. Een behoorlijk verschil nog dat je enkel wilt geloven wanneer het zwart of wit staat. Door z'n zachte rondingen oogt de DS 7 Crossback namelijk imposanter van formaat dan 'ie werkelijk is. In het dierenrijk werkt dat immers ook effectief. Slim van Ivo Groen, de Nederlander die verantwoordelijk is voor de lijnen van de eerste volwaardige DS.Het 'opgeblazen' voorkomen is evengoed nog maar de helft van de Crossback's verhaal. Het mooiste moet nog komen: de keur aan details die de auto rijk is. Vanbuiten, maar zowaar nog meer vanbinnen. Een chroomrand rond de grille is weliswaar verre van nieuw en bijzonder. Maar dit is DS. Dit is Frans. En dat houdt in dat zaken op geheel eigen wijze zijn gedaan, waarbij een flinke dosis in de mix niet werd geschuwd. En waar het volledig achterstaat gezien het extra groot uitgevoerde merklogo. Blinkend chroom doet de rest.De koplampen zijn volgestopt met 'diamanten', de achterlichten met mozaïek, ingeschakelde knipperlichten bewegen pulserend van links naar rechts en de turbine-vormige wielen geven letterlijk hun eigen draai aan de markante uitstraling van de Crossback. Het is alsof DS in een keer al haar kruit aan tierelantijntjes heeft verschoten. Nog meer vormpjes en kleurtjes moeten simpelweg ten koste gaan van andere belangrijke zaken.De Duitsers of Amerikanen wagen zich hier niet aan. Een Brits automerk, normaliter niet vies van enig blingbling, zou waarschijnlijk gillend weglopen van de DS 7 Crossback. Wijzelf niet. Het is een keer wat anders. Toegegeven, overkill ligt op de loer. Helemaal zodra je de portieren worden geopend.In het interieur ging DS namelijk nog een stap verder. Neem alleen al het meubilair. Wat ons betreft mag dit toegepast worden in elke auto, ongeacht het merk. Schitterend! Sober zwart of grijs doet daaraan geen afbreuk af. Moet je nagaan hoe zulke zetels zullen staan in de kleur rood of cognac. Een auto oogt ermee prompt vele duizenden euro's duurder. En dat wil je, nietwaar? Bovendien zit het nog voortreffelijk ook.DS deelt geheid eenzelfde mening over de rest van het interieur, zoals de middentunnel en het portierontwerp. Maar daar wordt het ons wat teveel door de visueel chaotische knoppenbrij. Je ogen verlangen naar rust voor een betere gebruiksvriendelijkheid.Idem dito het volledig digitale instrumentarium en het infotainmentsysteem. Qua mogelijkheden en werking doet het weinig onder voor de bekendere systemen van de Duitsers. Echter ook hier geldt: bijna alles is een ontdekkingsreis in de DS 7. Leuk vermaak, maar niet altijd handig en verre van intuïtief. Kinderen daarentegen zullen er geen genoeg van kunnen krijgen. Vooral bij avondritten. Het kleurenspel – via diverse oplichtende dashboard- en deurpanelen – dat dan tevoorschijn komt is als staren naar een sfeervolle zonsovergang. En je weet wat ze zeggen over kinderen; als die tevreden zijn…Motorisch doet de DS 7 het relatief rustig aan voor deze klasse. Waar klassegenoten overwegend tegen de 200 pk aan schurken en graag nog een beetje meer, houden de Fransen het bescheiden. Op het benzinepalet prijkt een 177 en 225 pk sterke 1.6-viercilinder, terwijl er aan de dieselzijde keuze is uit een 1.5 liter met 131 pk of een tweeliter, goed voor 180 pk. Wij reden die laatste, gekoppeld aan een 8-traps automaat.Zoals je van een dergelijke topdiesel mag verwachten beschikt 'ie over genoeg reserves voor ritten op Nederlandse bodem als ver daarbuiten. Wat wil je met een comfortabele 400 Nm aan koppel dat al bij 2.000 tpm volledig vrijkomt. Bovendien is de DS 7 Crossback, ondanks zijn formaat, geen overdreven zwaargewicht. De viercilinderdiesel hoeft hierdoor niet rood aan te lopen om de vaart erin te zetten en houden.Of de 2.0 HDi ook past bij een SUV met deze allure? Zeg het maar. De Duitse en Britse merken doen niet anders. Echter daarbij loopt het samenspel tussen motor en transmissie doorgaans wel wat verfijnder. Bij de DS 7 wil de EAT8-automaat nog weleens twijfelen welk verzet nu het beste is, met name tijdens ad hoc-verkeerssituaties. Bij het aanrijden van een rotonde bijvoorbeeld, en waarbij een medeweggebruiker net iets eerder de cirkel heeft betreden; aan het bokken te voelen schrikt de DS 7 van dergelijke gebeurtenissen.Een en ander wordt versterkt door het veer- en dempingskarakter. Ook op dit gebied is de Crossback namelijk door-en-door Frans. Oftewel, comfort wordt op het hoofdkwartier in Parijs altijd met een hoofdletter geschreven. Bij de DS 7 vertaalt zich dat in een historische verantwoord deinen na een drempel of ander ongelijkmatig wegdek. Hoera! Wat hebben we dit gemist. Want bij welk mainstream automerk ervaar je dit nog?! Hiermee onderscheidt de DS 7 Crossback zich echt van andere moderne auto's. En heb je eventjes genoeg van die zachte landingen en het afstandelijke stuurgevoel, dan schakel je het onderstel toch gewoon in de modi Normaal of Sport. De verschillende rijkarakters zijn zeer goed uitgekiend en voelbaar.Iedereen nu blij? Bijna. De Michelins Pilot Sport 4 zouden wij meteen omwisselen voor zachtere en stiller rubber. Vreemde keus dit van DS, want deze band is speciaal ontwikkeld voor sportieve types en dat is de DS 7 Crossback allesbehalve. Ook adviseren wij je het panoramadak te negeren wanneer je langer bent dan 1,90 meter. Het slokt cruciale centimeter aan hoofdruimte op. Wil je toch meer geld uitgeven, verkies dan de grootlichtassistentie al dan niet in combinatie met nachtzicht. Wie of wat ook ineens voor de DS 7 opdook in het donker: foutloos.