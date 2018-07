Autotest | Volkswagen Polo

“De Golf uit de jaren '90 moest het met een kleinere voetafdruk stellen.”

Enorm succesvol of niet, nooit echt heeft de Polo uit de schaduw van grote broer Golf weten te komen. Of Polo 'nummer 6' wel dezelfde spotlights naar zich toe kan trekken, moet nog blijken. Maar hij heeft in elk geval meer van een Golf weg dan ooit tevoren. Voor menigeen meteen het excuus om de Polo op een gelijk niveau te zetten. Maar nogmaals, zo snel willen wij geen conclusies trekken. Eerst zitten, voelen en rijden.De Duitsers migreren de Polo van een aparte bodemstructuur naar de modernste variant van het bekende MQB-platform, uitvoering A0. Dat is de bodemgroep waarop het ganse concern het grootste deel van z'n modellen plant. Je ziet van die technische componenten niets, maar het heeft grote gevolgen voor het model.Zo is de Polo ruim 8 centimeter langer dan voorheen, groeide de breedte met 7 centimeter en is de afstand tussen de beide assen gestegen met 9 centimeter. Dat zijn geen geringe toenames en het gevolg daarvan zie en merk je dan ook van alle kanten, zowel buiten als binnen. Ter vergelijk: de Golf uit de jaren '90 moest het met een kleinere voetafdruk stellen. Logisch dus dat niet aan de vergelijking met die middenklasser valt te ontsnappen. Dat geldt overigens niet alleen voor de buitenzijde, maar ook voor de binnenkant en zelfs het kofferruim.Helemaal achterin is voortaan nog plek voor 351 liter aan spullen. Daar komt 'ie weer: dat is meer dan de voorlaatste Golf-generatie! Eén dingetje wel: de laaddrempel is best diep uitgesneden voor een prettige toegang. De achterbank kan weliswaar plat, maar aan een vlakke laadvloer doet de Polo nog steeds niet. Een gemiste kans, maar mogelijk stuitte Volkswagen hiervoor tegen de beperkingen van het nieuwe platform. De Duitsers kunnen namelijk niet compacter met A0-MQB.Daar dat laatste zagen de ingenieurs en ontwerpers zich verplicht om de wielen verder naar de hoeken te drijven om de totale afmetingen niet te veel te laten oplopen. Tegelijk kreeg de Polo hierdoor heel andere proporties mee, maar dat is juist goed. De totale pose die de auto inneemt past perfect bij de gegroeide buiten- en binnenmaten: de Polo staat veel meer zelfverzekerdheid uit.Het design sluit dan weer naadloos aan bij z'n voorgangers. Oftewel, voor allerhande fratsen moet je nog altijd elders wezen. Een voor Volkswagen-begrippen al heer sierlijke, scherp aangesneden flanklijn is alles wat je krijgt op dat gebied. Evolutie is immers een handelsmerk van alles waarop VW prijkt geworden.Oké, enkele woorden van zonet moeten we terugnemen. We hadden de portieren nog niet geopend namelijk. Excuses daarvoor. We hadden beter moeten weten. Wat eenmaal plaatsgenomen op de bestuurdersstoel, ontpopt de Polo zich wel degelijk als een auto die moeiteloos 9 kaarsjes zal kunnen uitblazen.Het dashboard oogt als een strak maatpak waar geen plaats is voor het minste kreukje of een verdwaalde rafel. Merkbaar is hier niet over één nacht ijs gegaan. Zichtbaar is vooral dat de Duitsers mee willen kunnen met de technologische evolutie. In het B-segment levert dat immers een voorsprong op.Je vindt zaken in de nieuwe Polo die minder evident zijn in deze betaalbare klasse. En dat gaat veel verder dan louter een aanraakscherm voor het infotainment of slimme veiligheidshulpjes. Denk aan het draadloos opladen van smartphones, webservices en – jawel – zelfs een compleet digitaal instrumentarium. Sterker, de Polo gaat er zelfs met de primeur van de nieuwste generatie van dat Active Info Display vandoor.Door knopjes, paneeltjes, schakelaars en wijzers zo veel mogelijk uit te wisselen, zal de verstokte Volkswagen-klant zich meteen thuis voelen. En iemand anders hoeft zich wellicht niet lang aan te passen. Ergonomisch klopt de Polo namelijk als een bus. Ja, het is krek eender dan bij een Golf, maar is dat storend als het gewoon goed is?Wat echter niet overal hetzelfde is, is de materiaalkeuze. Daarin blijft de nieuwe Polo achter. Maar dit wordt desgewenst gecompenseerd dan wel verbloemd door kleurtjes. Eindelijk wat frivoliteit! Volkswagen is overstag. Grote plastic oppervlakken aan de binnenzijde worden op verzoek uitgevoerd in een opvallende tint. Bij ons testmodel was dat satijnrood, in lijn met de brandweerkleur van de carrosserie. Moet je durven, maar terwijl zo'n kekke tint vaak potsierlijk wordt, dansen de bedenkers ditmaal op het slappe koord zonder eraf te vallen. Met dank aan overige two-tone zaken, zoals het meubilair. De kleurrijke melange is hierdoor aangenaam uitgebalanceerd.Voor wie zich bekommert over het veiligheidsniveau: iedere Polo kan bij stadstempo een noodstop uitvoeren wanneer er serieus gevaar dreigt. Het systeem ziet ook voetgangers. Verder heb je een waarschuwing voor kruisend verkeer bij achteruitrijden, vermoeidheidsdetectie, parkeerhulp, dodehoekwaarschuwing en een cruise-control die zelf een veiligheidsafstand probeert te houden. Volkswagen legt hierme ede lat hoog. Alleen een rijstrookassistent ontbreekt, maar die sluiten we in de nabije toekomst niet uit.MQB wil niet zeggen dat de nieuwe Polo vergelijkbaar rijdt aan z'n grotere broer. Niet alles wat in dezelfde schappen ligt heeft Volkswagen toegepast. Zo heeft de Polo niet de geavanceerdere multi-link achterwielophanging van de krachtige Golf-modellen en Passat. En er zijn nog veel andere componenten die verschillen. Niets dat dit Polo onbehouwen maakt, natuurlijk. Maar – eerlijk is eerlijk – hij moet in de filtering nog steeds z'n meerdere herkennen in de Golf. Tegelijk kun je afvragen of de gemiddelde automobilist hier wat van merkt.Kleine oneffenheden worden namelijk prima weggestreken, terwijl grotere putten en bulten adequaat worden geabsorbeerd. Het samenspel is eenvoudigweg wat minder verfijnd. Hetzelfde geldt overigens voor de DSG-automaat (als je hiervoor kiest). Jaren na dato is Volkswagen de nukkigheden daarvan bij lage snelheden nog altijd niet meester.Motorisch reden we met de 1.0 liter TSI. Deze driecilinder-turbobenzine liet zich onlangs nog door een vakjury kronen tot de 'beste alledaagse motor van het jaar'. Een oordeel waarin we ons prima kunnen vinden, want de theoretische 116 pk komen er lekker levendig uit. Ook qua klank. Moet het rustiger, dan verdwijnt de typische roffel ook evenzo snel naar de achtergrond. Zoals dat hoort bij een auto als deze. Zelfs buiten het vlakke Nederland zal deze motor geen flater slaan. Kom je daar zelden tot nooit, dan zou je zelfs afkunnen met de 95 sterke variant.Is Volkswagen erin geslaagd de Polo uit de schaduw van de Golf te krijgen? Eigenlijk best grappig deze woordspeling, want het antwoord ligt namelijk verscholen in de auto zelf. Meer dan ooit heeft de Polo weg van z'n grotere broer. Als een schaduw heeft Volkswagen al het goede van de Golf gekopieerd, tot aan het exterieur toe. Echter op eigen benen leren staan wordt hiermee verzuimd, maar het heeft wel iets anders, allicht nog veel belangrijkers, opgeleverd: de nieuwe maatstaf in z'n eigen klasse.