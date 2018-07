Autotest | Ford Focus (Wagon)

“Ga vooral ook proefrijden. We overdrijven niet dat je daarmee zomaar een dagje zoet kan zijn.”

Tel je even mee? De Focus Trend, Titanium, Vignale, ST-line én Active. Vijf modelsmaken met elk specifieke stijl- en rijkenmerken. Heb je een definitieve keuze gemaakt? Dat is fijn. Dan kun je door naar de volgende stap; wordt het de vijfdeurs Hatchback of Wagon met extra veel bagageruimte? Een vierdeurs Sedan kan ook nog op termijn, ware het niet dat deze carrosserievariant niet zal worden gevoerd in Nederland. Misschien maar goed ook. Bepalen welke Ford Focus op jouw lijf is geschreven valt nu al niet mee. Recente Fiesta-kopers zullen hierover mee kunnen praten Jezelf eens goed in de spiegel aankijken kan helpen. Word je graag in de watten gelegd, maar moet dit niet ten koste gaan van al je spaargeld? Dan ga je geheid veel plezier beleven aan de Focus Titanium. Ben je een actief en bevolgen persoon, dan is de ST-line de beste keus. De extreme veeleiser zal het dan weer uitstekend kunnen vinden met de Focus Vignale. Daarmee gaat Ford pas echt. Middels chique lakkleuren, veel chroom en leder en allerhande toeters en bellen. De Ford-dealer binnenstappen is nog nooit zo'n tijdrovende zaak geweest.Ga vooral ook proefrijden. In meerdere uitvoeringen indien mogelijk. We overdrijven niet dat je daarmee zomaar een dagje zoet kan zijn. Elke Focus-smaak houdt er namelijk een andere rijbeleving op na. Niet dat de verschillen wereldschokkend zijn, maar verschillen zijn er wel degelijk. Ook omdat de onderhuidse techniek niet overal identiek gelijk is.Zo gebruikt Ford voor de duurdere modellen een geavanceerde (multilink) achterwielophanging, maar past het ook meer geluidsisolatie toe. Dat maakt de Focus stijver en stiller. Bij de Trend, de instapper, wordt een goedkopere (torsie) achteras gemonteerd. Of je dit onderweg merkt, durven we niet te zeggen, want Ford schoof voor deze test enkel de meest complete versies naar voren. Jammer, maar begrijpelijk. Daarnaast heeft de Focus Wagon ook z'n eigen onderstel, waarbij alvast rekening is gehouden met de potentiele bagage achterin. Geen overbodige luxe, aangezien de stationvariant zomaar eventjes 1.650 liter aan spullen aankan. De vraag waarom nog een Mondeo (Wagon) kopen doemt hierdoor al gauw op.Dat is nu precies de vraag die wij onszelf ook stelden toen wij oog-in-oog stonden met het voltallige Focus-gamma. Gezien de beperkte rijtijd moesten er koppen met spijkers geslagen worden. Zo gezegd, zo gedaan.Na 350 kilometer kriskras door de Cote d'Azur, waaronder over de prachtige Route Napoléon en diens uitlopers, later blijkt de nieuwe Focus al met al twee gezichten te hebben. Met de Titanium en Vignale (en Trend?) in de ene hoek en de ST-line in de andere. En de opgeruigde Active? Die schitterde sowieso door afwezigheid.Elke Focus, dus ook de Trend, is uitgerust met drie rijmodi (Normal, Eco en Sport), waarmee ieder model eigenlijk al meerdere rijkarakters kent, ongeacht uit welk hout 'ie is gesneden. Uniek in deze klasse. Een druk op de knop en de besturing, gasreactie en schakelsnelheid (van de optionele 8-traps automaat) verandert van gemoedelijk naar scherper. De demping- en veringkarakteristiek wordt niet zachter of harder, al krijg je soms wel die indruk door de merkbare verschillen tussen de overige rijparameters.Voor wie wel een instelbaar onderstel wenst, is er een optielijst. Bestel op de Focus Titanium of Vignale deze zogeheten Continously Controlled Damping (CCD) en de auto schurkt tegen het bovengemiddeld dynamische gedrag van de ST-line aan. Dat belooft dus nog wat voor de echte ST en RS!Jazeker. Anders zou Ford zich wel extreem veel hooi op de vork hebben gehaald. Zo kent iedere Focus vergelijkbaar interieur, waarbij enkel het meubilair eventueel verschilt (de ST-line beschikt over meer geprofileerde voorstoelen, de Vignale over volleder en sterker aangezette biezen).Ook aan leefruimte is merkbaar gewonnen en verschilt niet, en dat enkel door de wielbasis te laten toenemen. De ruimte op de achterbank is voortaan zelfs riant te noemen. Wat vijf centimeter erbij al wel niet kan betekenen.Over het dashboard in het bijzonder gesproken; de vormgeving daarvan is veel sierlijker dan voorheen, maar ligt ook rustiger op het netvlies. Weg is de drukke knoppenbrij en ook de mooie, uitgekiende materialenmix doet hierin een duit in het zakje. Uberhaupt ligt het afwerkingsniveau hoog. Een andere reden waarom de Focus een zeer stille auto is geworden. Tot op serieuze snelheden.Bij de motoren gekoppeld met 8-traps automaat vinden we het bedieningsorgaan extra in het oog springen. De klassieke, verticale pook heeft plaatsgemaakt voor een stijlvolle, ruimtebesparende draaiknop. Dat de instinctieve bediening er hiermee ook nog op vooruit is gegaan is mooi meegenomen.Nieuw is ook een head-up display. Volgens ons een van de beste vondsten in de auto-industrie sinds het navigatiesysteem, al laat Ford een steekje vallen bij de uitvoering. Voor langere bestuurders is het schermpje (of de maximale hoek ervan) te klein om de gegevens prettig afleesbaar te krijgen. Het is welhaast muggenziften op een zeer doordachte auto.Daarbij is de keus al net zo reuze. Twee benzines vormen de spil van het palet: de welbekende 1.0 Ecoboost met 100 of 125 pk en fonkelnieuwe 1.5 Ecoboost, goed voor 150 of 182 pk. Saillant detail: beide zijn driecilinders, terwijl de beschikbare diesels nog gewoon vier cilinders tellen.Laat je hierdoor niet afschrikken, want beide turbobenzines presteren naar behoren en beschikken over voldoende reserve wanneer dat is gewenst. Als dat oordeel valt te vellen na honderden kilometers door het heuvelachtige, bochtige landschap van Zuid-Frankrijk, dan moet dit helemaal gelden in het vlakke Nederland lijkt ons.Een andere gedeelde eigenschap tussen allerhande Focussen is de uitgekiende mix tussen rijcomfort en -dynamiek. Iedereen weet dat Ford hierin een naam heeft hoog te houden, maar zie dat kunstje maar eens te herhalen. Goed nieuws: bij de Focus is dat gelukt. Applaus daarvoor. Nimmer valt de Focus op een ongenoegen te betrappen terwijl die verzonken putdeksel van zonet toch echt een lelijke oneffenheid moet zijn geweest. Idem dito bij een scherpe richel of ongeziene verkanting in het wegdek. Rust in de koets is wat heerst, terwijl de Focus er een ongekende stabiliteit en mechanische grip op nahoudt wanneer het tempo wordt opgevoerd. Hierin blinkt de Focus opnieuw uit.Onze enige kritische noot op de rijbeleving is dat de besturing nogal aan de lichte kant is en daardoor niet meer zo communicatief als voorheen. Echter Ford zal dit geheid pareren met: 'Dan kies je toch gewoon voor de ST-line of het optionele CCD-onderstel!' Het heeft nog gelijk ook. Niets is aan het toeval overgelaten en dat heeft een middenklasser opgeleverd die ondanks een anoniemer design alsnog boven z'n klasse uitstijgt. Goed gedaan, Ford!