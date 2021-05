Binnenkort theorie-examen bij het CBR? Zo bereid je je goed voor

Tip 1 – Zorg ervoor dat je theorie echt goed kent!

Wat is dat nou voor slechte tip? Het is toch logisch dat je voor een theorie-examen de stof door en door moet kennen? Ja, dat zou je denken, maar veel examenkandidaten beheersen de theorie echt onvoldoende. Dat blijkt onder meer uit het slagingspercentage bij het CBR. Van de mensen die voor de eerste keer het theorie-examen voor de auto doet, slaagt slechts 44 procent. Minder dan de helft dus. Het voelt als een open deur om dit te zeggen, maar duik in je theorie en ga leren. Daarna kun je je auto theorie oefenen met proefexamens, bijvoorbeeld via theorieexamenoefenen.nl.

Tip 2 – Neem de tijd en leer gespreid voor je theorie-examen

Het theorie-examen is moeilijk. En de hoeveelheid theorie die je in je hoofd moet stampen is groot. Geef jezelf daarom de tijd. Werk het boek bijvoorbeeld hoofdstuk per hoofdstuk door. Je kunt beter iedere dag een uurtje leren, dan in een marathonsessie van vijf uur zoveel mogelijk stof proberen op te nemen. Want na dat eerste uur word je moe en suf, en kun je de concentratie steeds minder goed vasthouden. Gespreid leren is dus niet alleen efficiënter, maar voor jezelf ook een stuk fijner.

Tip 3 – Maak een samenvatting van de theorie

Alleen maar in je theorieboek lezen, werkt niet optimaal. Je kunt er beter een schrijfblok bij pakken, waarop je kort en bondig een samenvatting van de leerstof schrijft. Doe je dat, dan ben je actief aan het leren en onthoud je alles veel beter. Door de stof in je eigen woorden op papier te zetten, kun je bovendien controleren of je de theorie wel begrijpt. Immers, als je iets niet snapt, kun je het ook niet begrijpelijk opschrijven.

Tip 4 – Controleer of je de stof beheerst met oefenexamens

Je hebt de theorie gespreid geleerd en je hebt een duidelijke samenvatting geschreven. Top! Maar nu is het tijd om te kijken of je de stof ook echt beheerst. En dat doe je door meerdere proefexamens te maken. Je vindt ze bijvoorbeeld op de website theorieexamenoefenen.nl, waar je kunt kiezen uit een aantal pakketten met daarin tien of twintig examens. Alle vragen zijn recent en komen uit echte CBR-examens. Op die manier krijg je een uitstekende indruk van wat je op het echte theorie-examen gaat tegenkomen.

Tip 5 – Leer van je gemaakte fouten

Na het maken van een oefenexamen krijg je je gemaakte fouten te zien en of je geslaagd bent of niet. Bij je foute antwoorden staat uitleg: wat is de juiste keuze en waarom is dat zo. Lees het aandachtig en pak - als dat nodig is - je theorieboek of samenvatting erbij. Het zou bijvoorbeeld best kunnen dat je een bepaald deel van de theorie nog niet helemaal goed begrijpt. Om dat te controleren maak je gewoon nog een proefexamen. Net zolang tot je iedere keer de melding krijgt dat je geslaagd bent.

Bonustip – Twijfel niet en vertrouw op jezelf

Hoe goed je de theorie ook hebt geleerd, het kan altijd voorkomen dat je bij het echte examen een vraag tegenkomt waarop je het antwoord niet meteen weet. Lees de vraag nauwkeurig, probeer in je hoofd de juiste theorie erbij te zoeken, ga na welke antwoorden sowieso fout zijn en beredeneer het antwoord. Heb je een eerste ingeving, vertrouw dan op jezelf. Zo’n eerste ingeving klopt vaak. Vul bij het CBR-examen altijd een antwoord in. Een vraag die je overslaat, wordt fout gerekend.