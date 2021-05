Toyota Yaris Dynamic GR Edition: voor als een GR Yaris ook zuinig moet zijn

De Toyota GR Yaris is extreem. Hij is ontwikkeld voor het Wereldkampioenschap Rally en heeft – als rechtgeaarde racewagen voor op de weg – weinig meer met de reguliere Toyota Yaris te maken. De GR Yaris mist twee portieren, is lager en breder, en heeft permanente vierwielaandrijving. Dat is ook nodig, want zijn 1,6-liter turbomotor barst bijna uit zijn voegen van de pk’s. Liefst 261 heeft-ie er. Ze trappelen zo hard dat ze de race-Yaris in 5,5 tellen naar 100 km/h kunnen slepen.

Exclusieve Toyota Yaris Dynamic GR Edition

Maar wist je dat de Toyota Yaris Dynamic GR Edition ook een exclusief tintje heeft? Van deze Limited Edition heeft Louwman er 25 op voorraad. Direct klaar om weg te rijden dus.



Toyota Yaris is Auto van het Jaar 2020

De vierde generatie Yaris werd in 2020 geïntroduceerd en won gelijk de felbegeerde Auto van het Jaar 2021-titel, met zijn efficiënte en verfijnde hybride-aandrijflijn, zijn sportieve rijeigenschappen, zijn geavanceerde veiligheidssystemen en zijn aansprekende design. Een design dat op de Dynamic GR Edition nóg verder wordt aangescherpt. De auto is voorzien van het zogeheten Coral Pack, met spannende rode accenten op de spiegels, voorbumper, achterklep en zijkant.

Hybride maakt zuinig rijden een koud kunstje

Met de hybride-aandrijflijn van de Yaris bewijst Toyota bovendien dat sportiviteit en zuinigheid prima samengaan. De Yaris 1.5 Hybrid voelt veel sneller aan dan zijn 116 pk doet vermoeden, vooral dankzij de onmiddellijke elektroduw bij het wegrijden. In de stad zoemt de Toyota veelal elektrisch rond. En dat maakt zuinig rijden een koud kunstje. Kies daarom voor de vlotte Toyota Yaris Dynamic GR Edition, exclusief bij Louwman. Dan zit je niet alleen lachend achter het stuur, maar sta je ook lachend bij de pomp.