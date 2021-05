Hoe weet je welke acculader je nodig hebt bij het aanschaffen van een auto?

Handige tools

Voor het selecteren van de juiste acculader voor je auto, zijn een aantal handige tools beschikbaar. Zo is er een kentekencheck voor auto accu’s. Deze online tool zorgt ervoor dat je niet je gebruiksaanwijzing tevoorschijn hoeft te toveren, maar met het invullen van je kenteken meteen ziet welk type accu je hebt en welke acculader hierbij past. De kentekencheck auto accu is simpel te gebruiken en na drie vragen over je automerk, model en type rolt daar zo de juiste acculader voor jouw uit! Wat autobedrijven als alternatief gebruiken, is een chattool waarbij ze met klanten in gesprek gaan de meeste geschikte auto acculader. Dit is over het algemeen wat omslachtiger en daardoor duurt het wat langer voordat je een beeld hebt welke acculader je nodig hebt.

Welke auto accu past nu het beste bij mijn auto?

Op deze vraag blijft bij veel mensen het antwoord vaak uit. Auto’s zijn er namelijk in verschillende soorten en maten, waarbij de ene auto de ander niet is. Maar wat zijn nu geschikte auto accu merken of anders gezegd auto batterij merken? Met Bosch en Varta zit je op kwaliteit eigenlijk altijd goed. Dit zijn over het algemeen wat prijzigere accu’s die ervoor zorgen dat je er jaren mee vooruit kan. Dit wil niet zeggen dat goedkopere auto accu’s niet lang mee gaan. Een auto accu gaat gemiddeld 5 jaar mee en de levensduur is sterk afhankelijk van de hoeveel lood in de batterij en de batterijcapaciteit. Het is dus belangrijk dat je een auto accu koopt waar je zuinig op bent, waardoor je er jaren mee vooruit kan. Dit ook met het oog op een auto accu lader zodat je niet om de 2 à 3 jaar een nieuwe auto accu moet kopen en daarbij een nieuwe auto batterij. Dat is niet bepaald kostenbesparend. Uiteindelijk heb je zelf ook invloed en is de levensduur van de auto accu afhankelijk van hoe vaak je de auto gebruikt. Ga dus niet iedere keer met de auto rijden als het niet nodig is.

Een acculader is vaak het laatste waar je aan denkt als je bijvoorbeeld je spullen aan het pakken bent voor op vakantie. Maar als je na twee mooie weken vakantie naar huis wil gaan met de caravan en je erachter komt dat je accu leeg is, sta je met je handen in het haar. Zorg dus dat je altijd een acculader bij je hebt voor noodgevallen!