SnappCar komt met nieuw Private Lease platform en aanbod

Om de deeleconomie verder kracht bij te zetten heeft SnappCar vorige week het gaspedaal flink ingedrukt. Het toonaangevende deelauto platform heeft namelijk haar Private Lease aanbiedingen sterk verbeterd.

Voordelen van private lease

De voordelen van private lease zijn bekend: een auto voor een laag maandtarief, onderhoud, reparaties en verzekeringen inclusief. Maar als private lease rijder bij SnappCar heb je er nog een versnelling bij. Je kunt namelijk je SnappCar Private Lease gegarandeerd op SnappCar verhuren. Dat kan maandelijks al snel oplopen naar €350 extra inkomsten.

Auto huren in de Randstad

Autodelen zit in de lift. Ook als je op zoek bent om een auto te huren zit je bij SnappCar goed. Woon je in de randstad dan merk je meteen dat de deelauto markt groot is. Een auto huren in Amsterdam is een eitje met een groeiend aanbod van verschillende merken en typen, een auto huren in Utrecht is eenvoudig en erg voordelig.



Probeer eens een deelauto de volgende keer dat je naar een afspraak moet. Of start je eigen private lease avontuur en ontvang extra maandelijkse inkomsten.