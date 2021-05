Smaken verschillen, maar stijl heb je ... of je hebt het niet

De Citroën DS, Mini, Alfa Romeo 33 Stradale, TZ1 en TZ2 en de Aston Martin DB4 GT Zagato hadden het. Maar ook meerdere Ferrari’s, zoals bijvoorbeeld de 330 P3, P4, Dino 264GT en Dino 206 SP.

Wat is stijl?

Volgende Van Dale is stijl het geheel van kenmerkende vormen van een bepaalde school of richting of voor een bepaald kunstenaar of tijdperk. Stijl kan ook een manier van optreden, wijze van aanpakken en uitvoeren zijn.

Vandaag de dag zien we in stijl een bepaalde vorm van klasse. Een uitstraling die laat zien dat je over zaken nadenkt en niet zomaar met het eerste beste genoegen neemt. Vaak is stijl modieus, maar ook stoer en niet aan tijd gebonden. Dat zie je in kleding, maar nog meer in automerken en interieurs. Stijl gaat dus met de tijd mee en komt vaak terug als vintage. Zoals bijvoorbeeld de weer erg hippe industriële stijl.

Vormgeving

Kenmerkend binnen stijl is de vormgeving. Om een product uit te laten groeien tot een stijlicoon moet het aan een consequente aanpak met kenmerkende vormen voldoen. Hierbij spelen het gebruik van vlakverdelingen, lijnenspellen en het toepassen van evenwicht een grote rol. En wist je dat de mens een aangeboren gevoel voor schoonheid heeft die aan de zogeheten gulden snede voldoet?

En al is het gegeven van de gulden snede niet echt strikt te definiëren, in de natuur voldoen de meeste dingen, dieren en planten hier wel aan. Ook een goed designer zou puur op gevoel deze gulden snede toepassen of benaderen.

Stijl in interieur

Kijk je naar interieurs, dan is het niet vreemd dat bijvoorbeeld de oude grote klokken weer een rol spelen. De wandklok met een vintage uitstraling die design, evenwicht en tijd samenbrengt tot een tijdloos item. Toch zijn er ook gebruiksvoorwerpen die altijd terugkomen, maar waarmee je je interieur kunt maken of kunt breken. Neem bijvoorbeeld de barkruk. Deze is er in vele stijlen. Kijk je naar een plastic model, dan word je er eerder koud dan warm van. Maar de prachtige barkrukken gemaakt van metaal en leer die perfect in symmetrie zijn, doen je hart al gauw sneller kloppen en vallen daarom onder de stijliconen voor degene die met stijl wil inrichten.

Hetzelfde geldt voor landkaarten of prachtige afbeeldingen voor aan de muur. En dat hoeven natuurlijk niet altijd auto’s te zijn. Meer inspiratie voor het inrichten van een stijlvolle kamer vind je overigens op sweetlivingshop.nl. Een site voor echte stijliconen.