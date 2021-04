Doe eens gek, koop een Alfa! Nu in de winkel: de nieuwste Auto Review

Maar dat is natuurlijk niet alles. Auto Review nummer 5 is 130 pagina's dik en staat vol vergelijkende tests, rij-impressies en reportages. Een kleine greep uit het nieuwste nummer ...

Zo goed zijn goedkope auto’s: vier compacte hatchbacks getest

De nieuwe Hyundai i20 wacht een zware taak. In zijn eerste vergelijkende test neemt hij het op tegen drie sterke tegenstanders: de volledig nieuwe Toyota Yaris, de gefacelifte Kia Rio en de voortreffelijke Ford Fiesta.

Dacia Spring: weinig elektrische auto voor je geld

De Dacia Spring palmt Nederlandse kopers in met een zeer aantrekkelijke eigenschap: het is de goedkoopste elektrische auto die op dit moment leverbaar is. Maar eerlijk is eerlijk: dat zie je er ook wel aan af …

Ford Escort RS Cosworth vs. Toyota GR Yaris: elke rit een rallyproef

Als Nederlanders zijn wij natuurlijk wars van betutteling, maar er zijn regels waarvan wij blij zijn dat ze bestaan. Homologatieregels bijvoorbeeld. Want die hebben ervoor gezorgd dat de Ford Escort RS Cosworth en Toyota GR Yaris kunnen bestaan: extreme hot hatches, die weinig met hun seriebroeders te maken hebben.



Tien zomerbanden getest: de verschillen zijn enorm

De veiligheid, de prestaties en het comfort van een auto hangen in hoge mate af van de banden waarop hij staat. In een uitgebreide test stellen we zomerbanden op de proef, die in de populaire maat 225/40 R 18 tussen de 72 en 115 euro kosten.

