Je auto zakelijk of privé verzekeren: neem dit mee in je overweging

Houd rekening met zakelijk gebruik

Heb je de auto voor je bedrijf nodig voor zakelijk verkeer dan is het mogelijk om een zakelijke autoverzekering af te sluiten. Dat geldt eveneens als je bedrijfsauto is opgenomen in de boekhouding van je bedrijf. Dan is het doorgaans namelijk niet eens mogelijk om je auto privé te verzekeren. Gaat het om een leaseauto dan is de auto bovendien vaak al verzekerd door de leasemaatschappij en is de dekking bij het leasebedrag inbegrepen. Het gaat dus om de aanschaf van een auto in eigendom voor zakelijk gebruik als je een zakelijke autoverzekering wenst af te sluiten. Maak je uitsluitend gebruik van de auto om naar je bedrijf te rijden en weer terug naar huis? In dat geval is er geen sprake van zakelijk gebruik, want woon-werkverkeer wordt als privégebruik gezien. Bezoek je regelmatig opdrachtgevers, klanten of leveranciers dan is er wel sprake van zakelijk gebruik en is een zakelijke autoverzekering afsluiten mogelijk.

Voordelen auto zakelijk verzekeren

Het zakelijk verzekeren van je auto biedt meerdere voordelen. Het is namelijk mogelijk om de btw te verrekenen en als voorbelasting op te geven bij de btw-aangifte. Je betaalt dus uiteindelijk geen btw over de premie die je maandelijks dient af te dragen aan de verzekeringsmaatschappij. Houd er wel rekening mee dat de premie een deel assurantiebelasting bevat en die is niet te verrekenen. Dat maakt dat het btw-voordeel lager uitvalt dan 21%. Een ander voordeel van een zakelijke auto is dat een deel van de kosten aftrekbaar is van de winst uit onderneming. Het gaat daarbij onder meer om de kosten van de zakelijke autoverzekering, maar ook om de afschrijving net als de motorrijtuigenbelasting en brandstof.

Dekking zakelijke autoverzekering

De dekking van een zakelijke autoverzekering varieert, waarbij alleen de wettelijke aansprakelijkheid standaard een verplichte dekking is. Er is naar keuze een uitgebreidere verzekering voor je zakelijke auto af te sluiten. De wettelijke aansprakelijkheid zorgt alleen voor een vergoeding van een geleden schade die bij derden is ontstaan. De schade aan je bedrijfsauto is daarmee niet gedekt, maar daarvoor zijn wel mogelijkheden. Zo heb je de keuze om je auto zakelijk te verzekeren met een beperkt casco-dekking of een casco-dekking die ook wel als allrisk bekendstaat. De casco-dekking is de meest uitgebreide zakelijke autoverzekering en vergoedt ook schade als je door eigen toedoen aan je bedrijfsauto schade hebt veroorzaakt. Denk maar aan het achteruitrijden, waarbij je met je bedrijfsauto tegen een muurtje aanrijdt. Bij een beperkt casco-dekking komt deze schade niet voor een vergoeding in aanmerking en bij de casco-dekking wel. Bij de uitgebreidere zakelijke autoverzekeringen zijn brand, diefstal, storm en bliksem die tot schade leiden overigens eveneens verzekerd.

Aanvullende zakelijke verzekeringen

De zakelijke autoverzekering is zo uitgebreid mogelijk te maken als je wilt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om voor een aanvullende rechtsbijstandsverzekering motorrijtuigen te kiezen. Of een schadeverzekering voor inzittenden af te sluiten. Dat laatste is bijvoorbeeld een optie als je in de bedrijfsauto vaak een bijrijder hebt. Bijvoorbeeld om samen naar een klus op locatie te rijden om daar te gaan werken. Het is altijd verstandig om op basis van je eigen situatie te kijken welke aanvullende zakelijke autoverzekeringen geschikt zijn.