Column Maarten van Rossem - Deze auto's vinden jullie klassiekers!

Ik schreef eerder al dat de meeste Citroëns vroeger zo uitzonderlijk waren dat zij slechts in zeer beperkte mate navolging vonden. Enkele dure Duitse auto’s hebben wel eens een vergelijkbaar veersysteem op de achterwielen gebruikt, maar we kunnen toch wel zeggen dat de DS een eenling bleef, zowel technisch als esthetisch. Dat doet niets af aan de buitengewone originaliteit van de DS. De DS had eigenlijk een zescilinder boxermotor moeten hebben, maar daar was helaas geen geld meer voor. Een dergelijke motor in combinatie met Japanse assemblagekwaliteit had van de DS werkelijk een wereldwonder gemaakt.

De Jaguar E-Type was technisch niet bijster origineel, de schitterende zescilinder was al jaren oud. De E-Type dankt zijn klassieke status aan zijn uitzonderlijke uiterlijk. Zelden zal een sportwagen er zo overtuigend hebben uitgezien als een sportwagen.

Ook de DAF 600 verdient de klassiekerstatus

Afgezien van de twee duidelijke winnaars, werden er een aantal auto’s genoemd, waar ik niet zo direct aan gedacht zou hebben, maar die toch wel degelijk klassieke status verdienen. Verrassend, maar zeer terecht: de DAF 600. Die was immers uitgerust met een geheel nieuwe en uiterst originele automatische versnellingsbak, met een traploze overbrenging. Die Variomatic is verder ontwikkeld en wordt nu in zeer compacte vorm in talloze auto’s gebruikt. Autojournalisten klagen altijd over de motorkarakteristiek van auto’s met een dergelijke traploze versnellingsbak, maar dat vind ik sentimentele onzin. Een inzender noemde ook de DAF YA328, een zware vrachtauto die DAF ontwikkelde voor het Nederlandse leger. Of die technisch innovatief was, weet ik niet, maar hij zag er wel indrukwekkend uit.

De Tesla Model 3 is een toekomstige klassieker

Vanzelfsprekend is ook de Tesla Model S een klassieker, of zal dat al snel worden. De echte Tesla-klassieker is mijns inziens echter de Tesla Model 3. Die is mooier en evenwichtiger dan de Model S en vormt in combinatie met zijn prijs het ultieme bewijs dat de elektrische auto volwassen is geworden. Het is onbegrijpelijk dat de grote Duitse merken zich op dit punt op zo pijnlijke wijze de kaas van het brood hebben laten eten.

Twee originele keuzes: een Lotus en een Jeep

Ik moet nog twee originele keuzes vermelden. Allereerst de Lotus 72. Dat is een Formule 1-auto, die door Colin Chapman en zijn medewerkers in 1970 werd ontwikkeld. Chapman was de grote technische vernieuwer in de F1 sedert zijn revolutionaire Lotus 25. De 72 had een hoogst originele wigvorm, die aerodynamisch een nieuwtje was. Ik hoop over Chapmans klassiekers nog een aparte column te schrijven.

Dan was ook de Jeep Grand Wagoneer naar mijn mening een originele keuze. Volgens de briefschrijver was dat de eerste luxueuze auto met vierwielaandrijving en om die reden ook te beschouwen als de eerste Sports Utility Vehicle, kortom de grootvader van al die vreselijke SUV’s. Feit is dat de Wagoneer ouder was dan de Range Rover, maar het was toch niet de grootvader van de moderne SUV, al was het maar omdat er nog een overgrootvader is, namelijk de Willys Jeep Station Wagon van 1946, een model dat in verrassend grote aantallen is gebouwd. En daarmee zijn we gearriveerd bij een unieke klassieker, namelijk de Jeep zelf, die door niemand werd genoemd. Over die Jeep en zijn Duitse pendant de Kübelwagen later meer.

Slechts één Porsche en geen enkele Ferrari

Nog een paar echte klassiekers uit de lijst verdienen hier vermelding. In ieder geval de Mercedes 300 SL met zijn unieke naar boven scharnierende deuren. Die 300 SL was aantrekkelijk om te zien, zij het niet zo aantrekkelijk als de E-Type en veel en veel duurder (ook als klassieker). Het uiterlijk van de 300 SL is echter niet de reden van deze vermelding, dat is dat deze dure sportwagen model staat voor de verbijsterende revolutie die Mercedes-Benz in 1954 in de autoracerij ontketende. Om te bewijzen dat de Duitse auto-industrie weer volledig terug was, verscheen Mercedes-Benz in de F1 met de W196 en in sportwagenraces met de 300 SLR. Van het ene op het andere moment waren alle concurrenten hopeloos verouderd. De W196 was zijn tijd in velerlei opzicht vooruit. Zozeer dat de W196 eigenlijk veel te goed was voor de banden van die tijd.

Afsluitend: ik was verbaasd over het feit dat er tussen die 46 mogelijke klassiekers slechts één Porsche stond, en dan nog wel dat stiefkind, de 924. En er werd geen enkele Ferrari genoemd!

