Waarom je binnenkort weer naar zomerbanden moet wisselen

Wisselen betekent financieel voordeel

Doordat het rubber van zomerbanden minder elastisch is dan bij winterbanden, slijten zomerbanden minder hard. Er is namelijk minder rolweerstand en dus gaan je banden langer mee. Dat is fijn voor je portemonnee. Wat ook fijn is voor je portemonnee, is dat zomerbanden minder brandstof verbruiken.



Meer grip

Het weer in Nederland in de zomer kan nogal wisselvallig zijn. Een zomerband moet dan ook met elk type weer om kunnen gaan. Deze banden hebben dan ook bijzondere ribben, loopvlak bars en groeven. Dat zorgt met elkaar voor een goede grip onder alle omstandigheden.

Bij nat wegdek in het bijzonder is grip van groot belang. Een belangrijk aspect van elke band en dus ook de zomerband is dan ook de profieldiepte. Bij nieuwe banden is deze profieldiepte 8 mm. Hoe minder profiel, hoe minder grip. En minder grip kan zorgen voor aquaplaning, met alle gevolgen van dien.

Minder slijtage

Als je dus ook in de zomer veilig wilt rijden en zuinig bent op je banden, zorg dan dat je op tijd je winterbanden vervangt voor zomerbanden. Dan slijten je winterbanden niet onnodig bij hogere temperaturen. Je winterbanden presteren het best bij lagere temperaturen. Wanneer het dus warmer wordt, meestal zo rond maart/april, kun je je winterbanden beter gaan vervangen. Kijk bijvoorbeeld eens op Pneus Online voor het grootste aanbod banden tegen discountprijzen.