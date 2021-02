Onlangs verbaasden we ons over de gunstige prijs van de nieuwe Dacia Sandero. Helaas is de basisversie wel een beetje een showroomlokkertje. Als je de auto fatsoenlijk wilt uitrusten, kom je op een kleine 15.000 euro uit. Dat kost de gemiddelde occasion in Nederland ongeveer. Maar het kan natuurlijk veel goedkoper. Voor 10.000 euro kom je een heel eind. Maar om ons hele spaarvarken stuk te slaan op een jong gebruikte A-segmenter, vinden we geen goed idee. Dan sparen we liever even door voor een nieuwe, gaan we aan de private lease of winkelen we een klasse hoger.



Dezelfde aanschafprijs, hogere maandlasten



Auto’s in de Clio-klasse zijn wat ruimer en comfortabeler, zonder dat de maandlasten een loodzware last worden. Niet spannend genoeg? Tja, voor hetzelfde geld staan ook veel luxere en snellere auto’s naar je te lonken. Maar bedenk wel dat de maandlasten na aanschaf flink kunnen oplopen. Niet alleen voor de brandstof en de wegenbelasting, maar ook voor het onderhoud.



Kijk maar eens naar iets simpels als banden. Een Renault Clio of Kia Rio steek je voor zo’n 250 euro in een nieuw setje merk­rubber. Kies je een auto met 18-inch wielen, reken dan maar op het ­dubbele.



En dan hebben we het nog niet gehad over de kosten voor eventuele reparaties en de ­verzekering. Wie heel eerlijk tegen zichzelf is, moet ook de verwachte afschrijving ­in­calculeren. Hoe ouder de auto, hoe lager die verhoudingsgewijs is.

De keuze is reuze

Onze selectie laat zien dat je met ons budget alle kanten op kunt. Of je voorkeur nu uitgaat naar een zuinige, compacte hatchback of een zakelijke middenklasser? Wat dacht je van een frisse young­timer voor het hele gezin inclusief labrador? Of een modieuze suv? Het kan allemaal. Zelfs een betaalbare hot hatch-killer of een sierlijke coupé is geen probleem.



Daaren­tegen bevat onze selectie geen notoire schadebakken, ambitieuze restauratie­projecten of spotgoedkope Porsches. Die laten we graag over aan obscure exporteurs, handige ­Harry’s en goedgelovige ­dromers. Zo nuchter zijn we ook wel weer

Volvo V70 2.4i 140 pk - 1999 - 56.474 km - € 10.000

Teksten als ‘van een oud vrouwtje geweest’ maken ons normaliter heel wantrouwig. Maar dat deze Volvo V70 Classic afkomstig is van de - inmiddels overleden - eerste Duitse eigenaar, geloven we direct. Veel Duitsers kopen vlak voor hun pensioen nog even een dikke auto, om die vervolgens tot in lengte van jaren te vertroetelen. Dat is met deze V70 ook gebeurd. Er staat nog geen 60.000 kilometer op de teller en de auto ziet er van alle kanten smetteloos uit. Of het nu gaat om de lichtmetalen Perfo-wielen, het hout van de middenconsole of de halfleren stoelbekleding, alles is als nieuw. Je zou bijna bang zijn om hem als gezinsauto in te zetten. Gewoon doen, daar is de hoekige ruimtereus bij uitstek geschikt voor. De Volvo V70 van deze generatie gaat bij goed onderhoud moeiteloos een half miljoen kilometer mee. Verwacht geen flitsende prestaties of een laag verbruik, maar de prachtige motorroffel zal je verrassen.

Renault Captur 0.9 TCe Dynamique - 2013- 70.670 km - € 9750

De huidige hausse aan compacte suv’s hebben we te danken aan onze landgenoot Laurens van de Acker. De Renault Captur werd onder zijn leiding ontworpen en viel in heel Europa enorm in de smaak, bij zowel jong als oud. Als de Captur niet zo’n enorme hit was geworden, waren andere merken vast niet zo happig geweest om ook dit segment te betreden. Overigens is het succes van de Renault Captur niet enkel en alleen te danken aan z’n leuke smoeltje. De Fransman scoorde ook met z’n prima uitrusting, gunstige prijzen en bovengemiddeld grote bagage­ruimte. De prestaties van de 0,9-liter turbomotor zijn voldoende, maar we zouden zeker geen caravan aan de trekhaak hangen. Een fietsendrager lijkt ons meer dan genoeg. Zeker in deze kleurencombinatie mag de Captur er vrolijk uitzien, in bochten is het geen feestbeest. De wielophanging wil wel, maar mama ESP slaat elke neiging tot wildebrasserig gedoe er genadeloos uit.

Subaru Impreza 2.5 WRX AWD - 2005 - 183.000 km - € 10.000

Compacte sedannetjes zijn saai en seksloos, dat weet zelfs je oma. Iedereen die de jaren rond de laatste eeuwwisseling bewust heeft meegemaakt, kan beamen dat de Subaru Impreza WRX de uitzondering is die deze regel bevestigt. In die periode reeg de vierwielaangedreven Japanner de WRC-zeges aan elkaar. Dit is de laatste versie van de Impreza sedan, die inmiddels het predicaat ‘youngtimer’ draagt. Dat betekent niet dat-ie het wat rustiger aan gaat doen. De geblazen boxermotor roffelt dit voormalige rally­kanon in 5,9 seconden naar de 100 km/h. Kom maar op, gloednieuwe Golf GTI! De goudkleurige wielen en de picknicktafel achterop geven de Subaru Impreza een lekker foute ­uitstraling. Constant jut de auto je op om lekker te gaan rellen. Maar pas op! Voor je het weet, mag je je roze kaartje aan een blauw geüniformeerde beambte geven. En dan te bedenken dat de oerdegelijke motor zich ook nog simpel laat chippen ...

Toyota Auris TS 1.8 Hybrid - 2013 - 162.274 km - € 9940

Net als de Impreza hierboven, staat de Toyota Auris bekend als uitermate degelijk. Maar terwijl de Subaru continu de bad boy uit wil hangen, tikt de Toyota je juist op de vingers als je een keer te hard op het ­gaspedaal stampt. Dan laat de traploze transmissie de motor angstig joelend in de toeren klimmen, alsof-ie je smeekt om snel weer normaal te doen. Als je die smeekbede verhoort, beloont de hybride aandrijflijn je door zich uiterst bescheiden op te stellen. Niet alleen met zijn geluidsproductie, maar ook met zijn verbruik. Zonder al te veel moeite, rijd je 19 tot 20 kilometer op een liter benzine. Vanbinnen is de Toyota Auris Touring Sports ruim, en in de Executive-uitvoering legt-ie je in de watten met verwarmbare, halfleren voorstoelen, navigatie, klimaatregeling, achteruitrijcamera, noem maar op. Kortom, betrouwbaar, zuinig én gedienstig. Klinkt als de ideale levenspartner - alleen zou je voor de spanning af en toe vreemd willen gaan.

BMW 323Ci Executive - 2000 - 97.200 km - € 9950



Oudere BMW’s hebben een beetje een stoutejongensimago. Dat geldt ook voor de BMW 3-serie van de E46-generatie, de degelijkste 3-serie ooit. Toch kunnen we ons niet voorstellen dat iemand aanstoot neemt aan deze BMW 323Ci. Het begint al met de ingetogen, boswachtergroene lak en het ontbreken van (pogingen tot) uiterlijke verfraaiing. Het ultieme bewijs dat de vorige eigenaar een brave borst was, levert het originele lichtmetaal. Het heeft een bijna vertederende diameter van 15 inch. Toch was dit 21 jaar geleden een sportieve auto. Laat je dan ook niet in de luren leggen door het interieur, waar de beige bekleding en het donkere hout proberen een ingeslapen Beierse B&B na te doen. Start de zescilinder lijnmotor en laat hem lekker grommen. Wanneer hij eenmaal op temperatuur is, mag je hem flink op zijn staart trappen. Op een bochtig weggetje is het over met de Ko de Boswachtershow en laten de directe besturing en het lichtvoetige onderstel hun ware aard zien. Genieten!

Naast bovenstaande auto's vonden we nog een handvol top-occasions voor tien mille. In Auto Review nummer 3 van 2021 lees je welke dat zijn.