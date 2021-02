5 vaccins tegen corona-moeheid: cabrio's vanaf 10.000 euro

Veel mensen dromen al jaren van een cabriolet. Ze associëren een open auto met vrijheid en plezier. En wie hunkert daar na een jaar corona-ellende nu niet naar!? Inderdaad biedt het rijden onder de blote hemel een bijzondere ervaring. Je krijgt veel meer mee van het motor- en uitlaat­geluid. Maar ook heb je het gevoel dat je een deel wordt van de omgeving. Heerlijk toch, de rijwind in je haar, het zonlicht op je huid en de geur van versgemaaid gras of hooi in je neus!

Toch zijn er niet heel veel mensen die de knoop doorhakken en daadwerkelijk een cabriolet aanschaffen. Als puntje bij paaltje komt, zijn ze toch bang dat die te duur of te onpraktisch is.

Genieten vanaf 10 mille

Om met de prijs te beginnen; ook voor minder dan 10.000 euro kun je al een leuke open auto kopen. Dan ­hebben we het bijvoorbeeld over oudere Mazda’s MX-5, of Volkswagens Golf Cabriolet. Ben je bereid 10.000 euro of iets meer in vrijheid en rijplezier te investeren, dan neemt de keus snel toe. Van klassiekers in goed rijdbare staat tot cabrio’s met een klapdak van ruim tien jaar oud. Dat zijn ideale wintercabrio's! Richting de vijftien mille komen ook jongere cabriolets in zicht.



Verleidelijke Maserati’s

Vanaf 20.000 euro kun je al kiezen uit auto’s als de Audi A5 Cabriolet en de BMW Z4. Ook een frisse Mazda MX-5 behoort dan tot de mogelijkheden. We zien in deze prijsklasse zelfs een paar topless Maserati’s langskomen die ons proberen te verleiden.

Jong gebruikte of klassieke cabrio?



Wie nog meer op een cabrio kan stuk­slaan, heeft de keus uit een flink aantal snelle en luxe modellen van de 21ste eeuw. Vind je die veel te modern? Voor 30.000 tot 50.000 euro kun je ook een prachtig gerestaureerde Britse roadster op de kop tikken. Of wat dacht je van een Amerikaan uit de fifties of sixties?



Alfa Romeo Spider 2.0 T. Spark - 2001 - 110.489 km - € 10.950



Onlangs bereikte de Alfa Spider op basis van de schitterende Brera de youngtimerstatus. Zijn voorganger, de Alfa Spider uit de periode 1995-2005, is een stuk betaalbaarder. Eigenlijk is deze generatie van de open Alfa een beetje een vergeten model. Net als de toenmalige GTV trouwens, zijn dichte collega. Onterecht, wat ons betreft. Het strakke carrosserie-ontwerp van meester Pininfarina himself verveelt nog steeds niet, het rijplezier is meer dan in orde en je hoeft weinig technisch onheil te verwachten. En nee, nu komt er geen ‘maar’ met allerlei roestproblemen. Diverse carrosseriedelen zijn van kunststof en veel stalen plaatdelen hebben van Alfa Romeo een zinkbadje gekregen. De tweeliter Twin Spark-motor klinkt lekker en levert prima prestaties, al is de Busso-V6 natuurlijk baas boven baas. Maar welke motor er ook dwars voorin ligt, let altijd op de vervangingstermijn van de distributieriem. Alles oké? Ga dan snel op dat mooie beige leer zitten en laat die Twin Spark grommen!

+ Origineel, rijdt lekker, behoorlijk betrouwbaar

- Geen V6





BMW 335i Cabrio - 2008 - 125.519 km - € 17.950

Bijna 87.000 euro betaalde de eerste eigenaar van deze BMW 335i Cabrio in 2008 voor zijn nieuwe auto. Een kleine dertien jaar later mag je hem voor nog geen 18.000 euro meenemen. Niet verkeerd voor een nette, origineel Nederlandse 335i met een sluitende onderhoudshistorie. Anders dan veel andere klapdakcabrio’s, heeft de 3-serie Cabrio uit 2007-2013 geen al te dikke billen. Toch is het niet moeders slankste: met een gewicht van 1725 kg lijkt het tijd voor wat meer beweging. Nou, daar is de 306 pk sterke zescilinder best voor te porren. Zet de automaat in de sportstand en in 5,7 seconden grauwt de cabrio-coupé van nul naar 100 km/h. Daarbij word je diep in het rode leer gedrukt en zie je dat de toerenteller twee keer de 7000 toeren aantikt. Ondanks zijn zware botten stuurt de auto lekker strak. Maar als je de kids meeneemt, zouden we het rustig aan doen. Tenzij je Jeugdgzorg graag aan de deur wilt hebben met het verwijt dat je je kroost eerst achterin hebt geprakt en hen vervolgens uit de auto hebt laten waaien.

+ Snel, nette prijs, rijdt strak, prima wintercabrio

- Zwaar en dorstig, duur in de verzekering





Ford Galaxie 500 XL Convertible - 1963 - 152.264 km - € 29.950



Voel je kapitein van een kapitaal plezierjacht, soapster uit de sixties of playboy uit Pieterburen in deze 5,35 meter lange Ford Galaxie. De vleugel­manie was in 1963 over, daarom oogt de auto best strak. Toch laten de overdaad aan chroom en de reusachtige afmetingen geen misverstand bestaan over de afkomst van dit slagschip. Hij heeft de subtiliteit van Donald Trump, alleen dan mét charme. Hij bedoelt het niet kwaad, maar als je door smalle steegjes rijdt, neemt-ie alle venster­banken mee. Toerritten over binnenwegen - met af en toe een dotje tussengas - zijn meer zijn ding. Good vibrations te over dankzij de goedmoedig klinkende 5,8-liter V8, het witte interieur en de motorkap die je de weg wijst. Als bestuurder probeer je daar maar achter aan te hobbelen, want je hebt geen idee wat de voorwielen uitspoken. Je zit te sturen als in een oude Hollywood-film; veel gedraai en weinig richtingverandering. Maar in je fantasie wordt elke N-weg Road 66 ...

+ Feest van Americana-nostalgie

- Eigenlijk te groot voor Nederland, zuipschuit





Jaguar XK 4.2 V8 Convertible - 2008 - 69.398 km - € 37.900

Eigenlijk is er niet één cabrio op deze pagina’s waarmee we liever naar de Toscane zouden willen knallen dan een Jaguar XK Convertible van deze generatie. Op rechte wegen gedraagt-ie zich als een rasechte gran­ ­turismo, terwijl hij op de Gotthardpas overtuigend zijn sportwagen-aspiraties laat zien. Met zijn aluminium carrosserie is deze generatie XK een stuk stijver dan zijn voorganger van voor 2006. De zitpositie laat evenmin iets te wensen over. In de sportstand toont de zestraps automaat André Onana-achtige reflexen. Paar pas op: als je te veel aan de sportieve neigingen toegeeft, loop je het risico dat jij én je auto geschorst worden. Niet door de UEFA, maar door de politie. Het dashboard werd in 2006 ‘opgestrakt’, bovendien hebben de houthakkers van Jaguar het walnoten­bos voor deze auto met rust gelaten. Door de aluminium accenten oogt het interieur vrij tijdloos, maar de naturel V8-klanken verraden zijn herkomst uit nostalgische tijden. Bijna 40 mille vinden we een hoop geld voor een oudere XK, al ziet dit exemplaar er smetteloos uit en valt-ie vanwege de kilometerstand onder de noemer ‘net ingereden’.

+ Geweldige GT, tijdloze verschijning

- Pittige prijs



Porsche Boxster S 3.4 PDK - 2012 - 89.556 km - € 49.880





Ssst, niet doorvertellen, maar eigenlijk vinden wij de ­Porsche Boxster fijner dan een Porsche 911. Hij is lichter, puurder en het midden­motorconcept van de Boxster is gewoon beter. Zonder allerlei elektronische kunstgrepen is deze auto al prachtig in balans, en dat voel je. In de S-versie is hij niet heel veel krachtiger dan de Jaguar hierboven, maar door zijn veel lagere gewicht (1325 vs. 1635 kg) is hij stukken sneller. Niet alleen bij het trekken van kinderachtige, maar o zo vermakelijke stoplichtsprintjes, maar ook in bochten. Daar staat tegenover dat de Boxster op lange ritten minder ontspannen rijdt dan zijn Britse concullega. Zeker als-ie op 20-inch wielen staat, zoals dit rode exemplaar. Normaliter hebben wij onze twijfels bij geïmporteerde Porsches, maar bij deze auto lijkt een goed verhaal te zitten. We popelen dan ook om op het beige, geventileerde leer plaats te nemen en de atmos­ferische boxer te laten blazen!

+ Hij is lichtvoetig, strak én rood!

- Eh ...

Staat jouw favoriete cabriolet niet in ons lijstje? In Auto Review 2/2021 doen we meer spannende suggesties.