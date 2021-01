Marktplaats: ga de verveling te lijf met deze vijf terreinwagens

Fervente terreinwagenfans krijgen in Nederland vaak de vraag: “Wat moet je nou met zo’n ding in Nederland?” Al dan niet begeleid door een meewarige glimlach of een verwijtende ondertoon. Maar dezelfde vraag kun je stellen over elke willekeurige suv, sportwagen of bovenmodale sedan. Want wat heb je op biljartlakenstrak asfalt met snelheden tussen 100 en 130 km/h meer nodig dan een huis-tuin-en-keukenauto?

4x4 soms noodzakelijk, altijd gaaf



Toch zijn er zelfs in Nederland mensen die een serieuze 4x4 nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze regelmatig een zware aanhanger van hot naar her trekken. Of omdat ze strandjutter of jachtopziener zijn. En je zult maar een vakantiehuis in de binnenlanden van Frankrijk hebben. Daarnaast is het gewoon gaaf om alleen al te wéten wat je terreinwagen allemaal kan.



Wat is een echte terreinwagen?



Je kunt je natuurlijk afvragen wanneer een auto het suv-segment ontstijgt en toetreedt tot de eredivisie van de terreinwagens. Uiteraard moet er vierwielaandrijving aan boord zijn. Bij voorkeur een permanent systeem, al zijn er ook serieuze offroaders met inschakelbare vierwielaandrijving. Een lage gearing is eigenlijk ook een verplicht vak, wil je slagen voor het 4x4-praktijkexamen. Met behulp van een tussenbak verander je daarmee de overbrengingsverhoudingen. Zo beschik je bij lage snelheden over extra trekkracht - onder zware omstandigheden is dit onmisbaar.

Rotsblokken en water trotseren



Een andere cruciale eigenschap voor een terreinwagen: een grote bodemvrijheid. Daarom staan echte terreinwagens meestal nog hoger op hun wielen dan suv's. Toch is ook dan een degelijke bodembescherming van belang. Zeker in een terrein waar puntige rotsblokken het op het motorcarter van je auto hebben gemunt.



Snorkel voor terreinwagens



Verder is het handig als een terreinwagen diepe plassen kan doorwaden. Voor veel serieuze 4x4‘s is een speciale ‘snorkel’ leverbaar. Zonder zo‘n ding krijgt de motor in no-time een corona-achtige hoestbui. En voordat je het weet, zit je dan niet meer in je stoere outdooroutfit en bergschoenen achter het stuur, maar waad je in je onderbroek en met verkleumde wiebeltenen door een ­vieze modderpoel … Op social media oogst je ongetwijfeld veel hilariteit, maar het is de vraag of je daar als onverschrokken offroad dude op uit bent.

Hoewel Nederland zeker geen typisch 4x4-land is, vonden we op Marktplaats.nl genoeg interessante opties waarmee je al je offroad-ambities kunt waarmaken: van oud tot jong gebruikt, en van Jeep tot Suzuki.





Land Rover Series III 109 V8 - 1981 - 69.866 km - € 19.999

Onlangs kwam er een nieuwe Land Rover Defender, maar de oude is net Maradonna: die is onsterfelijk. Op asfalt gedraagt zo’n bejaarde LaRo zich als een houten klaas, maar in het terrein is het net Pluisje in z’n beste dagen: wendbaar en lichtvoetig. Voordeel van deze Land Rover Series III (voorvader van de Defender) uit 1981 is dat-ie binnenkort wegenbelastingvrij is. Dan wordt de inbouw van een gasinstallatie extra aantrekkelijk. Want de V8-benzinemotor biedt wel een fijnere geluids- en geurbeleving dan een oude diesel, een spaarwonder is het niet. Kleine complicatie: ter voorkoming van verbrande kleppen moeten de klepzittingen bij gasinbouw worden vervangen door geharde exemplaren. Vanbinnen en vanbuiten oogt deze auto alsof-ie vooral is ingezet om stoer te doen en niet om stoer te zijn. Het aluminium plaatwerk vertoont geen schade en het spartaanse interieur oogt als nieuw. Volgens de adverteerder is het stalen chassis eveneens in goede staat, maar het kan geen kwaad om dit even te checken. En als je dan toch onder de auto ligt, controleer dan meteen of de onderkant van de motor geen vetpot is. Alles in orde? Pak dan je schepje, emmertje en vormpjes - op naar de zandbak! Wat zou het kosten om deze auto te verzekeren?



+ Bijna belastingvrije icoon met V8

- Spartaans





Jeep Wrangler Unlimited Rubicon - 2009 - 68.679 km - € 30.950

De oervader van de Jeep Wrangler was het voorbeeld voor álle terreinwagens, inclusief de Land Rover. Deze moderne Jeep Wrangler is 'pas' elf jaar oud. Toch heeft hij veel van zijn klassieke looks behouden. Het ladderchassis is eveneens nog van de partij. Gelukkig heeft-ie wel een krachtige V6, die zijn 198 pk via een viertraps automaat op de vier wielen overbrengt. Desgewenst ga je op het asfalt in 10,5 tellen van 0 naar 100 km/h. De extra brede terreinbanden maken de auto wel erg zoekerig. Het stuur moet je dus stevig vasthouden. Veel Jeep-rijders houden bij het tanken ook hun hart vast, maar gelukkig rijdt deze Wrangler op autogas. Ondanks de gezonde dorst van de zescilinder rijd je niet van pompstation naar pompstation, want de gastank lust wel 100 liter. Ook wat de terreinomstandigheden betreft is de auto op het ergste voorbereid. De banden noemden we al, daarenboven is hij extra verhoogd. Achter de bullbar op de voorbumper zit een lier, waarmee je jezelf zo nodig uit benarde situaties kunt bevrijden. In donkere bossen zorgen de heldere led-koplampen dat je geen bomen doodrijdt of anderszins de weg kwijtraakt. Mocht je toch dreigen te verdwalen, dan brengt het navigatiesysteem je weer op het juiste spoor. Wat zou het kosten om deze auto te verzekeren?



+ Compromisloos terreinbeest

- Erg zoekerig op asfalt





Suzuki Jimny - 2018 - 30.797 km - € 32.800

De Suzuki Jimny mag dan een stuk kleiner zijn dan de andere 4x4's op deze pagina's, in het terrein is het een hele kerel. Zijn lage gewicht, korte wielbasis en extreem korte overhangen maken hem bijzonder wendbaar. Ook beschikt hij over een lage gearing. Bijkomend voordeel is dat de stoere dwerg geen al te grote happen neemt uit het gezinsbudget. Het verbruik valt mee en hetzelfde geldt voor de wegenbelasting. Je kunt hem er dus wat makkelijker als tweede auto op nahouden. Gelukkig maar. Want de korte wielbasis en de twee starre assen die in het terrein zo praktisch zijn, maken van de Jimny op asfalt een ontzettende spring-in-'t-veld. Lange ritten worden dan ook vermoeiend, helemaal voor wie een poging doet om achterin te zitten. Alleen kleuters en andere kortbenige wezens vinden hier een aanvaardbare zitplaats. Wat dat betreft had Suzuki die achterbank ook weg kunnen laten. Maar wacht eens even, binnenkort wordt de Suzuki Jimny Professional leverbaar. Zonder achterbank en met meer laadruimte, maar gewoon met dezelfde 102 pk sterke 1,5-liter viercilinder motor. De prijzen van de grijskenteken-Jimny zijn nog niet bekend, maar we kunnen ons niet voorstellen dat hij nieuw meer gaat kosten dan dit peperdure gebruikte exemplaar. Zodra er meer duidelijkheid is over de prijzen van de Jimny Professional, melden we dat op deze site. Wat zou het kosten om deze auto te verzekeren?



+ Ongekend offroad-plezier per strekkende centimeter

- Ongekend veel euro's per strekkende centimeter





Mercedes G 320 SW Lang - 1996 - 205.449 km - € 28.949



Een Mercedes G-klasse voor minder geld dan een Suzuki Jimny? Strik eromheen en gaan! Hoewel … Binnen een paar maanden heb je de Suzuki financieel ingehaald. In de wegenbelasting is de Mercedes drie keer zo duur, hij verbruikt twee keer zoveel benzine en ook de verzekeringskosten rijzen de pan uit. Pleister op de wonde: als je hem zakelijk rijdt, kun je gebruikmaken van de youngtimerregeling. Maar wees niet verbaasd als buurtgenoten, klanten en collega's je plotseling wat argwanend aankijken. Een zwarte Mercedes G-klasse heeft nu eenmaal een bepaald imago. Dat dit al een betaalbaar 'oudje' is, maakt niet uit. Want mede door de aangepaste neus, ziet de leek het verschil niet tussen jouw youngtimer en een nieuwe Mercedes-AMG G 63 van pakweg tweeënhalve ton. Vind je het niet erg als de politie je wekelijks staande houdt? Ben je er eigenlijk wel blij mee dat vriendjes van je kinderen niet meer bij jou thuis mogen spelen? Dan heb je aan deze G-klasse een ontzettend vette kar. Eentje die ook in het terrein indruk maakt. Daarnaast is het een cultauto, met een buitenkant ontworpen door de vermaarde Bruno Sacco. Aan de binnenkant is-ie voorzien van zwart leer en fout hout en onder de kap ligt een oersterke zescilinder benzinemotor. Net als de Mercedes C- en E-klasse uit de nineties, is de G wel bovenmatig gevoelig voor roest. Bekijk hem daarom ook op de brug en geef je schroevendraaier, magneet en hamer goed de kost.

Wat zou het kosten om deze auto te verzekeren?



+ Maakt indruk ...

- ... maar niet altijd een goede





Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D-F LX - 2012 - 76.385 km - € 29.950



De Toyota Land Cruiser past perfect in hetzelfde rijtje als de oermodellen van Jeep en Land Rover. Toyota's terreinwagen draait al bijna 70 jaar mee en er zijn meer dan 10 miljoen gebouwd. Anders dan zijn Amerikaanse en Britse collega's, heeft de Land Cruiser vele, totaal verschillende gedaanten gekend. Talloze exemplaren brengen hun levensdagen door onder loodzware omstandigheden. Ze leggen dagelijks grote afstanden af over onverharde wegen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Daarmee vergeleken heeft dit exemplaar uit de Betuwe een luizenleven gehad. Hij is acht jaar oud, toch staat er nog geen 80.000 kilometer op de teller. Ruikt dat naar fraude? Nee hoor, hoogstens een beetje naar rook. Want net als de brandweerrode lak heeft die lage kilometerstand een goede reden. Deze Toyota Land Cruiser heeft een groot deel van zijn levensdagen stof staan happen in een brandweerkazerne. In een blijkbaar niet al te brandgevoelige regio, anders hadden er wel meer kilometers op de klok gestaan. De auto oogt als nieuw en gezien het oerbetrouwbare imago van deze Japanner zouden wij hem ongezien durven kopen. Alleen het wegenbelastingtarief is schrikken. Wat zou het kosten om deze auto te verzekeren?



+ Gaat nog een eeuwigheid mee

- Oef, die wegenbelasting







Zit jouw favoriete 4x4 hier niet bij? In Auto Review 1-2021 doen we nog een aantal suggesties. Nu online te koop!