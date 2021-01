Voordelen van private lease - alleen de brandstof en boetes moet je zelf betalen

Je wilt niet weten wat jouw auto elke maand kost! En dat bedoelen we letterlijk: je wilt niet weten wat jouw auto elke maand kost. Want het is iedere keer weer meer dan je denkt: aan afschrijving, belasting, verzekering, onderhoud, reparaties en brandstof.

Het is dé reden dat private lease zo in opkomst is. Want met private lease weet je tot op de euro wat je per maand aan jouw auto besteedt. Neem bijvoorbeeld een Ford Fiesta of Opel Corsa. Die rijd je bij ALD Automotive al voor slechts 249 euro per maand.

(Bijna) alles is inbegrepen in het maandbedrag

De auto blijft eigendom van de leasemaatschappij, dus eigenlijk betaal je iedere maand om hem te mogen gebruiken. Na de looptijd van het contract – die meestal tussen de 24 en 60 maanden ligt – lever je de auto weer in. En kies je misschien wel weer een nieuwe uit …

Want met een private lease auto hoef je je geen zorgen te maken over onderhoud en reparatie, wegenbelasting, autoverzekeringen, pechhulp en vervangend vervoer. Alles is inbegrepen in het maandbedrag en wordt geregeld door de leasemaatschappij.

Uiteraard moet je zelf betalen voor de benzine, eventuele parkeerkosten, en een bezoekje aan de wasstraat zo af en toe. Oh, en snelheidsduivels moeten we teleurstellen. De boetes die bij je op de mat vallen, mag je niet doorsturen naar de leasemaatschappij. Jammer, hè?!

Welke private lease aanbieding kies jij?

Overweeg je om een private-leasecontract af te sluiten, denk dan goed na over het aantal kilometers dat je per jaar verwacht te gaan rijden. Want als je na afloop meer hebt gereden dan afgesproken, betaal je per kilometer een extra bedrag. Andersom werkt het ook: heb je minder gereden, dan krijg je geld terug.

De naam viel hierboven al even: ALD Automotive. Het bedrijf draagt het Keurmerk Private Lease en is een van de grootste leasemaatschappijen ter wereld. Heb je daar als klant wat aan? Ja! Want door op grote schaal voertuigen in te kopen, kan ALD Automotive jou de gunstigste leasetarieven bieden.

Of je nu op zoek bent naar een ideaal stadsautootje, een ruime gezinswagen, met of zonder stekker, bij ALD Automotive vind je altijd de private-leaseauto die bij je past. Kies je kleur, kies je uitrusting, en bekijk snel van welke private lease aanbieding jij gebruik wilt maken.