Marktplaats: jong gebruikte midi-suv's rond de 25.000 euro

Als je de tabellen van onze vergelijkende tests in Auto Review nauwkeurig bestudeert, dan weet je dat de meeste nieuwe auto's binnen vier jaar grofweg 50 procent van hun nieuwwaarde ­verliezen. Heb je geen zin in die torenhoge afschrijving, maar wil je er wel graag modieus bij rijden? Dan is de aanschaf van een vier tot vijf jaar oude auto een slimme keus. Na het vierde levensjaar vlakt de waarde­vermindering namelijk sterk af.

Grote prijsverschillen suv's



Midi-suv's ­vormen geen uitzondering op dit patroon, maar de nieuwprijzen zijn stevig en het segment is populair. Daarom vind je jong ­gebruikte midi-suv's niet snel in de koopjeshoek. Toch zijn er forse prijsverschillen, zeker als je niet bang bent voor een iets hogere kilometerstand.

Midi-suv's voor ongeveer 25.000 euro



We gaan op zoek naar midi-suv's uit 2015 of iets jonger en willen niet meer uitgeven dan 25.000 tot 26.000 euro. Daarnaast eisen we minimaal zes maanden schriftelijke garantie. Voor auto's met meer dan 125.000 kilometer op de teller halen we de neus op. Ook diesels laten we aan ons ­voorbijgaan. ­Ondanks deze selectiecriteria blijven er op Marktplaats.nl nog meer dan genoeg suv's over om uit te kiezen.

“De suv is net een elektrische fiets. Bijna niemand heeft hem écht nodig, toch wil iedereen er eentje. ”

Kleine verschillen tussen 'oud' en nieuw



Financieel is het dus slim om een auto van een jaar of vijf oud te kopen, maar er kleeft ook een nadeel aan. In veel ­gevallen kom je bij een vorige modelgeneratie terecht, of ­je verse aanwinst loopt een facelift achter. Dat betekent meestal dat je de nieuwste ­snufjes op het gebied van veiligheid en entertainment moet missen. Kijken we naar het ­uiterlijk, dan rijd je er in een gebruikte suv niet per se ­gedateerd bij. Zo ziet een Honda CR-V van 2015 er hetzelfde uit als de huidige en ook bij de Renault Kadjar moet je de verschillen met een lantaarntje zoeken.

Waarom een suv?



De suv is net een elektrische fiets. Er zijn maar weinig mensen die hem écht nodig hebben, toch wil bijna iedereen er eentje. Maar dat was vroeger ook het geval met de mpv. Iedereen met 1,7 kind moest aan de gezinsbus, 'want die was zo lekker ruim'. Praktische argumenten voor een suv zijn de hoge zit en het goede uitzicht, maar de meeste mensen willen hem puur vanwege het stoere imago. Kom je uit een hatchback of ­stationwagon, houd er dan rekening mee dat een suv vaak wat zwaarder en onzuiniger is. Dat heeft natuurlijk zijn ­weerslag op de gebruikskosten.

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI ACT Comfortline - 2017 - 112.765 km - € 22.490

De huidige Volkswagen Tiguan gaat alweer vier jaar ­mee. Toch is het na de Volvo XC40 nog altijd de populairste ­midi-suv van ons land. De Tiguan is nét opgefrist, maar met dit drie jaar oude ­exemplaar heb je nog een lekker courante auto. Zijn 150 pk sterke turbomotor is dankzij cilinderuitschakeling mooi ­zuinig, maar levert ook prima prestaties. Ondanks zijn jonge leeftijd is er al meer dan 16.000 euro van de nieuwprijs af. Dat komt vooral door zijn ruime rijervaring; er staat 112.000 kilometer op de teller. Eigenlijk vinden we dat helemaal niet erg. Want wie in drie jaar zoveel rijdt, zet zijn auto waarschijnlijk zelden in voor korte, maar belastende ritjes naar de supermarkt en het schoolplein. Gezien de ­afwezigheid van een trekhaak, hoeven we ook niet bang te zijn dat deze Tiguan zware tandem­assers bergop heeft moeten sleuren. Geen wonder dat deze ruime suv wordt verkocht met zes maanden dealer­garantie. Met die ­kennis zit je nóg fijner in de comfortstoelen en luister je nóg ­relaxter naar de stem van het navigatiesysteem. Je zou je bijna ­als een kat op het alcantara meubilair willen opkrullen en een dutje doen. Gelukkig houden de vermoeidheidsherkenning, ­automatische noodrem en rijstrookassistent je scherp. Wat zou het kosten om hem te verzekeren?



+ Ruim, compleet, courant

- Beetje gewoon





Mazda CX-5 2.0 Skylease - 2015 - 97.029 km - € 19.240

Sorry, maar wij vinden de suv's van Volkswagen, Seat en Skoda erg op elkaar lijken. Ze hebben allemaal dezelfde scherpe lijnen. Gááp! De Mazda CX-5 wordt juist gekenmerkt door vriendelijke, bolle ­vormen. Binnen de eigen gelederen beet de CX-5 het spits af met de nieuwe Skyactiv-techniek. In plaats van downsizing en turbo's zet Mazda in op gewichts­reductie en een hoge compressieverhouding om de ­CO2-uitstoot te ­beperken. Dit heeft als voordeel dat je met een CX-5 op benzine nooit te maken krijgt met turboproblemen. Ook niet gauw met ander technisch ongerief, trouwens, want de Japanner geldt als een ­betrouwbare kameraad. Maar tevens als een vrij luie, helaas. Hoe je hem bij lage toerentallen ook op de huid zit, de motor is nauwelijks vooruit te branden. Schakel je de soepele versnellingsbak een tandje terug, dan wil de tweeliter er wel graag vandoor. De besturing is juist ­lekker responsief voor een suv. Verder ­lijdt ook dit blauwe exemplaar aan een typische aandoening voor de eerste generatie CX-5: het ballonbanden­syndroom. Ongevaarlijk, maar niet bevorderlijk voor het uiterlijk. Wij zouden een setje grotere wielen met plattere banden ­aanschaffen. Bijkomend ­voordeel: je auto lijkt dan nog wat meer op het nieuwe model met die s­malle, ­gemeen kijkende koplampen. Wat zou het kosten om hem te verzekeren?



+ Fijn sturende suv, zeer betrouwbaar

- Weinig trekkracht bij lage toerentallen







Dacia Duster 1.3 TCe Tech Road - 2019 - 12.064 km - € 20.945

Deze Dacia Duster is nog geen jaar oud, toch is het één van de goedkoopste auto op deze pagina's. Reden om plankgas naar het verkopende bedrijf te knallen? Niet echt, want met een snelheidsboete op zak jaag je het bedrag dat je moet ­ophoesten nog verder richting nieuwprijs. Die bedroeg nog geen 24 mille. Derhalve vinden we deze rode Roemeen aan de ­prijzige kant. Zeg de verkoper dat hij het Bovag-garantiebewijs mag ­verscheuren, want er zit nog een jaar fabrieksgarantie op de auto. Wedden dat hij dan een serieus bedrag van de vraagprijs ­aftrekt? Je hoeft trouwens niet bang te zijn dat je met zo'n Oost-Europeaan genoegen moet nemen met ouderwetse techniek. Een nieuwe ­Mercedes A-klasse heeft bijvoorbeeld dezelfde 1,3-liter ­turbo­motor. Daarnaast beschikt deze duurste uitvoering van de Duster over een 360-graden camera, navigatie, digitale radio, ­dode­­hoek­detectie en smartphone-integratie. Zijn je collega's ­geïmponeerd door de uitrusting, de stille, krachtige viercilinder, het mooie lichtmetaal en het geurige leer? Mooi! Maar laat ze met hun handen van de plastic interieurpanelen en de simpele ­ventilatieroosters afblijven, want dan wordt het Oost-Europese sprookje subiet weer uitgeblazen. Wat zou het kosten om hem te verzekeren?



+ Zo goed als nieuw, fijne motor

- Bijna even duur als een nieuwe, plastic afwerking





Toyota RAV4 2.5 Hybrid First Ed. - 2016 - 71. 959 km - € 25.900

Tussen alle grijze en zwarte Toyota's RAV4 die wij dagelijks tegen­komen, vormt dit felblauwe exemplaar een welkome vrolijke noot. De prijs vinden we dan weer niet om te lachen. De hybride Toyota RAV4 behoort tot de meest waardevaste suv's, maar met 26 mille zet de verkoper van deze auto wel erg hoog in. Het is immers nog het oude model en het is niet de allerduurste versie. Toch kunnen we ons voorstellen dat je deze RAV4 graag wilt hebben. Hij heeft een complete uitrusting, is zo betrouwbaar als een eh ... Toyota en met de prestaties is weinig mis. Last but not least: ondanks zijn forse afmetingen is-ie hartstikke zuinig. Hij heeft namelijk een hybride aandrijflijn. Het traploze ­planetaire ­stelsel stuurt op efficiënte wijze 197 pk naar de voorwielen, maar vergt wat gewenning. Als je stevig gas geeft, begint de motor te krijsen als een Amerikaanse presidentskandidaat op verkiezings­tournee. Wie wat behoudender rijdt, wordt daarentegen ­beloond met een prima geluidscomfort en een keurig verbruik. Toch is deze zuinigerd geen ideale vakantieauto voor caravanners. Met een maximaal toelaatbaar trek­gewicht van 800 kg kan hij nog net een Kip Compact of een ­Alpenkreuzer op sleeptouw nemen. Maar dan mag je niet te veel aardappelen of pakken Douwe Egberts in de keukenkastjes stoppen. Wat zou het kosten om hem te verzekeren?



+ Extreem betrouwbaar, zuinig

- Geen caravantrekker, prijzig





Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Tekna - 2015 - 24.231 km - € 17.995

In 2007 was de eerste Nissan Qashqai een trendsetter. Nissan ­positioneerde de crossover niet náást een hatchback in het ­programma, maar in plaats van. Dat betekende een aftocht door de achterdeur voor de weinig succesvolle Almera. Het bleek een uitstekende move van Nissan. Wereldwijd sloot de auto­koper de Qashqai in de armen. Ook in Nederland werd het een succes, al is hij nu wel over zijn hoogtepunt heen. Maar ja, hij heeft er ook erg veel concurrenten bij gekregen. Deze grijze Qashqai stamt uit 2015, maar oogt nog opmerkelijk fris naast de nieuwste versie. Met het Tekna-uitvoeringspakket heb je over luxe en veiligheidsvoorzieningen ook niets te klagen. Van navigatie met verkeersbordherkenning tot halfleren bekleding met achterbankverwarming - het is allemaal aan boord. Panoramadak? Check! Een 360-graden camera? Aanwezig! En zo kunnen we nog wel even doorgaan. ­Daarentegen is de Qashqai niet de grootste van het stel. Dat blijkt vooral uit de niet al te ruime kofferbak (430 l). Met slechts 115 pk is de viercilinder motor evenmin een geweldenaar. Daar staan een keurig afgewerkt interieur, een prettige besturing, een prima veercomfort en goede betrouwbaarheid tegenover. Kortom, een prima poldermodel waarin bijna iedereen zich thuis voelt. Wat zou het kosten om hem te verzekeren?



+ Zeer compleet, betaalbaar

- Geen krachtpatser



Zit de midi-suv van jouw keuze er niet bij? In de nieuwste Auto Review staan meer suggesties.