Marktplaats: hete hatchbacks vanaf 12.500 euro

Ooit was je helemaal het mannetje als je een hatchback met de opschriften GTI, GSi of ST onder je kont had. Bij de accessoireshop kon je zelfs nep-badges kopen die je stiekem op je Volkswagen Golf 1.3 CL of Opel Kadett 1.2 S kon plakken. Die dagen lijken over; GTI-achtigen zijn door de CO2-belasting erg duur geworden en kampen met een ­tanende belang­stelling. Jonge jochies worden tegenwoordig vooral enthousiast van Tesla's, of anders van ­extreme auto's met een merklogo van Bugatti, Lamborghini of Ferrari.



Sportieve hatchbacks worden schaars



Toch heeft Volkswagen ervoor gekozen om weer een Golf GTI uit te brengen (rij-impressie in de nieuwe Auto Review). Veel andere merken willen hun handen niet meer branden aan het hete hangijzer dat hot hatchback heet. Opel heeft geen Astra OPC meer, Peugeot geen 308 GTi en Renault overweegt om de Mégane R.S. bij het grofvuil te ­zetten. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.



Aankooptips hete hatchbacks



Niet getreurd, want gelukkig biedt Marktplaats.nl nog een ruime keus aan gedoodverfde Golf GTI-killers uit het ­recente verleden. We komen zelfs nog een paar vijf- en ­zescilinders tegen van voor de downsize-trend!



De vermogens beginnen rond de 250 pk. Zoveel power in een relatief lichte auto klinkt verleidelijk, en dat is het ook. Maar let bij de inspectie van een hete hatchback nog meer dan normaal op een sluitende onderhoudshistorie, een verborgen schadeverleden en andere sporen van ruw gebruik. Veel schaafwonden aan de voorspoiler ontmaskeren de laagvliegende drempelduiker, terwijl overmatige bandenslijtage en een hoog aangrijpend koppelingspedaal op frequente stoplichtsprints duiden. En vergeet niet om vooraf de verzekeringspremie te checken!

Volkswagen Golf 5 R32 - 2007 - 189.076 km - € 13.995



Na de eerste Volkswagen Golf GTI nam het aantal uitvoeringen toe, alleen was de oorspronkelijke charme een beetje ­verdwenen. Er kwam ook een VR6 met zescilinder motor, maar de echte badass-rol was vanaf 2002 weggelegd voor de Volkswagen Golf R32. Eveneens met zes cilinders in de neus. Deze blauwe Golf 5 R32 uit 2007 heeft een cilinderinhoud van 3,2 liter en ­levert 250 ongeblazen pk's. Op de honderdsprint kan deze über-Golf het een splinternieuwe Golf GTI behoorlijk lastig maken. Vooral ook omdat de R32 standaard vierwielaandrijving heeft. Tijdens kinder­achtige - maar o zo vermakelijke - stoplichtsprints heeft-ie dus geen last heeft van tractie­verlies. En wees eerlijk: ­ondanks alle sound ­engineering kan zo'n nieuw viercilinder turboblokje niet op ­tegen het unplugged zescilinder Rammstein-­geluid van de donderende Golf R32. Hij wordt dan ook verkocht met kippen­vel­garantie. Op de foto's ziet dit blauwe exemplaar er netjes uit. Zelfs op de lichtmetalen 19-inch stoeprand­verslinders kunnen we geen krasje ontdekken. Sommige Golfs R32 ­hebben last van dichtgeslibde olieleidingen, wat uiteindelijk een uitrekkende en rammelende distributieketting kan veroorzaken. Dus luister goed naar de klanken onder de motorkap! Wat zou het kosten om hem te verzekeren?

+ Motorgeluid, tractie



- Dorstig





BMW M135i Xdrive - 2013 - 114.287 km - € 24.940



Deze dubbeldikke BMW M135i dateert nog uit de tijd dat je BMW in één adem noemde met achterwielaandrijving en zescilinder lijn­motoren. Hoewel ... de x in de modelaanduiding geeft aan dat in dit geval ook de voorwielen meedoen. In tegenstelling tot de Volkswagen Golf R32 heeft de ­3,2-liter motor van de M135i wél turbo-assistentie. Dat resulteert in niet minder dan 320 pk. Niet zo gek dat je met deze vijfdeurs hatchback ernstig op de zenuwen werkt van mensen die net al hun spaarcenten op een gebruikte ­Porsche 911 hebben stukgesmeten. We willen niet zeggen dat je deze hot hatch voor een paar grijpstuivers hebt, maar toch ... Wie wel graag ruim 300 pk onder de rechtervoet heeft, maar daar liever niet mee te koop loopt, heeft aan de BMW M135i een goeie. Anders dan ­auto's als de Ford Focus RS en de Honda Civic Type R ontbeert de M135i uitbundige vleugelpartijen. Zo krijg je bij elk stoplicht tenminste niet de plaatselijke petjesbrigade op je dak. Het enige waaraan je deze versie makkelijk herkent, is de achterbumper met de zwarte ­diffuser en de vette eindpijpen. Aan de binnenkant maakt dit speci­fieke exemplaar zijn inzittenden blij met prachtige details in alcantara en ­aluminium. De grootste verwennerij zit 'm echter in de heerlijke ­besturing en het ­ingetogen-vette geluid. Hou me vast! En nu maar hopen dat de verzekeringspremie een beetje meevalt.

+ Stuurt geweldig, bloedsnel

- (Te) ingetogen uiterlijk





Honda Civic Type R - 2018 - 33.988 km - € 39.900

Honda hield ook voor zijn snelste modellen heel lang vast aan atmosferische motoren, maar zag in 2015 dan toch het turbo­licht. Wellicht tot verdriet van de doorgewinterde VTEC-fans, maar feit is dat de Honda Civic Type R met turbomotor een stuk bruikbaarder is in het dagelijkse verkeer. Je hoeft de motor niet langer als een gek in de toeren te jagen om een beetje koppel los te peuteren. Alleen de kenners zullen voelen dat het oude VTEC-sprongetje in de hoogste toerenregionen ontbreekt. Japanners mogen misschien bekendstaan als een ingetogen volk, maar als je deze Civic bekijkt, zou je dat niet zeggen. Behalve een dakspoiler heeft-ie ook nog een enorme vleugel achterop, een hoop carbonaccenten rondom en geen twee, maar drie centrale uitlaatpijpen. Terwijl de meeste concurrenten met meer dan 300 pk vierwielaandrijving hebben, moeten bij de Civic de voorwielen al het werk doen. Dankzij de ­geavanceerde wielophanging en het sperdifferentieel gaat dat ­ongelooflijk goed, want van tractie­problemen is weinig te merken. Wel zou de besturing en tandje ­gevoeliger mogen zijn en eigenlijk verloopt de honderdsprint minder snel dan verwacht. Maar ... op topsnelheid ben je de meeste Duitsers te snel af: 272 km/h is bizar voor een hot hatch! Wat zouden de verzekeringsmaatschappijen daarvan vinden?



+ Een Type R met koppel bij lage toerentallen!

- Béétje wild



Ford Focus ST - 2006 - 78.335 km - € 12.500

We hadden natuurlijk op zoek kunnen gaan naar een oudere of jongere Ford Focus ST, maar dan hadden niet zo'n geweldig roffelende vijfcilinder gehad. De 2,5-liter turbomotor is afkomstig van Volvo en klinkt bij hogere toerentallen dan ook als een woeste trol die uit zijn winterslaap wordt gewekt. Voor een hot hatch is de Ford Focus ST best ­comfortabel; als je het scherper - en sneller - wilt, moet je op zoek naar een Focus RS. De tweekleurige Recaro-stoelen in de ST houden je in bochten klemvast, maar helaas is de zitpositie te hoog. Maar goed, zo heb je een prima zicht op de boven aan het dashboard geplaatste ­meterset. Hierin zitten behalve een turbodruk­meter ook een oliedruk- en -temperatuurmeter, zodat je precies weet ­wanneer het veilig is om het aluminium gaspedaal richting de 7000 toeren te trappen. Het duurt even voordat de turbo op gang komt, maar vanaf 4000 tpm word je ­beloond met een flinke por in je rug en een ongekend plofconcert. Doe dit niet in de buurt van een geldautomaat, want dan denkt de hele buurt dat je de kluis ­probeert te kraken. Ondanks de 18-inch vijfgaats wielen en de matgrijze accenten oogt de Focus ST vrij bescheiden. Als het op z'n drink­gewoonten aankomt, is hij een stuk minder ­ingetogen. ­Gelukkig compenseert de vijfcilinder zijn grote dorst met een hoge mate aan ­betrouwbaarheid. Vraag is: ga je deze niet meer piepjonge Focus ST nog alrisk verzekeren?



+ Klassieke vijfcilindersound

- Zuipschuit, hoge zit





Renault Mégane R.S. 280 - 2018 - 62.620 km - 35.898

De toevoeging R.S. bij de snelste Mégane staat voor Renault Sport, en dat is geen bluf. Deze generatie van de Renault Mégane R.S. is iets minder scherp dan zijn voorganger, maar alsnog is het een heerlijke gooi- en smijtauto. Bovendien smoelt-ie goed. Kijk eens naar die dagrijverlichting in de vorm van een finishvlag, de subtiel uitgeklopte spatborden en de dikke centrale uitlaten. Zijn 280 pk haalt de Renault Mégane R.S. uit een viercilinder turbomotor met een inhoud van slechts 1,8 liter. Hoge toerentallen worden niet geschuwd. Qua prestaties zit de Mégane R.S. op ongeveer hetzelfde niveau als de Civic Type R, met uitzondering van de (afgeregelde) topsnelheid. Deze knalgele R.S. heeft een zestraps transmissie met dubbele koppeling. Die is op zich vlot ­genoeg, alleen ergeren we ons tijdens de schakel­momenten een beetje aan het geforceerde uitlaatgeluid. Dat klinkt een beetje als een natte scheet. Meesturende achter­wielen zorgen op hoge snelheid voor extra stabiliteit en in de stad voor een lekker compacte draaicirkel. Bijna 36 mille is misschien geen koopje voor een tweedehands auto, maar deze Mégane heeft nog geen 63.000 kilometer ­gereden, is slechts twee jaar oud en is voorzien van alle moderne gemakken, inclusief een head-up display en navigatie. Check hier wat deze Franse schoonheid in de verzekering kost.



+ Wat is-ie mooi!

- Minder scherp dan vroeger

