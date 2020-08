Waarom hardrijders en verkeershufters nog meer moeten opletten

Van Hasselt is het wangedrag van veel verkeersdeelnemers meer dan beu: "Er vallen nog veel te veel doden door snelheidsduivels en andere verkeershufters."



Nieuwe radarauto meet in twee richtingen



Het nieuwe wapen tegen notoire hardrijders en verkeershufters is een nieuw type radarauto die de snelheid van de verkeersdeelnemers in beide rijrichtingen kan meten. Van overtreders worden de kentekens gefotografeerd, waarna ze een beschikking van het CJIB op te mat tegemoet kunnen zien. In de meeste gevallen zullen ze niet staande worden gehouden.

Vooral op provinciale wegen



Volgens Van Hasselt zullen de auto's met name op provinciale wegen worden ingezet, omdat daar naar verhouding de meeste ernstige ongevallen plaatsvinden. Vanwege de nog altijd hoge aantallen doden en ernstig gewonden in het verkeer, acht Van Hasselt de tijd rijp voor een nieuw offensief: "Het lijkt alsof sommige automobilisten zich onaantastbaar voelen en geen ruimte aan andere weggebruikers willen geven", zegt hij in De Telegraaf.