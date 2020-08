De ondergang van de Volkswagen Golf

De laatste vijf jaar was de Volkswagen Golf steevast en met afstand de bestverkochte auto van Europa. Ook in de periode daarvoor stond de Golf vaker wel dan niet op nummer één. In onze vergelijkende tests in Auto Review zien we sinds 2005 een soortgelijk beeld. Of het nu de Golf 5, 6 of 7 was, vrijwel zonder uitzondering pakte hij de meeste punten in onze uitgebreide tests. En ook de Golf 8 deed het onlangs weer heel goed in een multitest. Interieurafwerking, rijcomfort en ergonomie waren steeds sterke eigenschappen. Maar de mooiste, spannendste, ruimste of goedkoopste? Dat was de Golf eigenlijk nooit. Toch slaagde Volkswagen er telkens in om een briljant compromis te bouwen. Daar kan Mark Rutte nog een polderpuntje aan zuigen.



'De Golf is saai en overschat'



Natuurlijk zijn er ook genoeg anti-Golfers. Zij vinden het een overschatte auto, die zijn kwaliteitsimago lang niet altijd waarmaakt. Uitrekkende distributiekettingen, falende DSG-versnellingsbakken en sjoemeldiesels waren inderdaad smetten op het degelijke Duitse blazoen. Het grote Europese publiek maalde er niet om. Bovendien leken de meeste problemen met de Golf 7 grotendeels achter de rug. Maar dat deed volgens de criticaster niets af aan een ander typisch Golf-pijnpunt: hij is saai en voorspelbaar.



Inderdaad geldt al jaren het spreekwoord: ‘Een Golf, is een Golf is een Golf’. Veel Golf-rijders waren daar dolblij mee. Terwijl de vormgeving bij de concurrenten van Opel, Peugeot en Renault alle kanten opging, bleef een Volkswagen Golf altijd zichzelf. En ook de wetenschap dat je ook in een nieuwe Golf nooit hoefde te zoeken naar de knoppen of functies en zó wegreed, werd door Golf-rijders juist gewaardeerd.

Golf afgetroefd door Tiguan



En toen werd het 2019 … De wereldwijde opmars van crossovers en suv’s gaat niet ongemerkt aan de Golf voorbij. In eigen huis wordt de Golf voorbijgestreefd door de Tiguan, die wereldwijd de bestverkochte Volkswagen wordt. Overigens stond de Volkswagen Golf in Nederland in 2016 voor het laatst op de eerste plaats in de verkoopranglijst …

Bediening Golf 8



In het najaar van 2019 maakten we kennis met de volledig nieuwe Golf 8. En inderdaad zie je aan de buitenkant meteen dat het een evolutie van de Golf 7 is. Binnenin is het een heel ander verhaal.







Oké, we zijn dol op de ergonomische stoelen die je in de Style-uitvoering krijgt, maar we zien en voelen meer hard plastic dan we hadden gehoopt en van die spreekwoordelijke ergonomie is geen sprake meer. Voor vrijwel alle functies moet je touchscreens of touchpads aanraken en dat gaat lang niet altijd vlekkeloos. Het oogt gelikt, maar we zien de oudere, trouwe Golf-rijder het wijze grijze hoofd schudden.



Met het comfort is niks mis en de Golf 1.5 e-TSI presteert als de beste. Mooi. Maar als nota bene ‘voorsprong-door-techniek-concernbroeder’ Audi bij de A3 wél een aantal fysieke knoppen intact laat, dan moet je misschien concluderen dat ze bij Volkswagen wat erg hard van stapel zijn gelopen.

Renault Clio haalt Volkswagen Golf in



Nu is het lastig om iets zinnigs te concluderen uit de Europese verkoopcijfers van 2020. Wel staat vast dat de Renault Clio op één staat en de Volkswagen Golf op twee. In Nederland moet de Golf zelfs zes modellen voor laten gaan, waaronder de Polo. Op één staat de Kia Niro en ook de Opel Corsa doet het goed. Niet toevallig auto’s waarvan de volledig elektrische varianten heel populair zijn. En dan moet de Volkswagen ID.3 nog komen.



Is de Golf 8 de laatste Golf?



Als Volkswagen er inderdaad in slaagt om de uitleveringen van z’n nieuwe EV op orde te krijgen, zou hij de Golf dit jaar misschien weleens kunnen overtreffen. En zo wordt de Golf langzaam maar zeker onttroond. Komt er nog een Golf 9? Ik denk het niet – tenzij de opvolger van de ID.3 over een paar jaar weer die vertrouwde badge opgeplakt krijgt.