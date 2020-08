Marktplaats: tweedehands elektrische auto's met subsidie

Zoals dat meestal gaat met overheidssteun, geldt er voor de 2000 euro subsidie voor de aanschaf van een tweedehands EV, zit wel een ­aantal voorwaarden. In de ­eerste plaats moet het een ­volledig elektrische auto zijn. Stekker­hybrides vallen dus ­buiten de boot, zelfs als ze alleen een piepklein range-­extendertje aan boord hebben, zoals sommige vroege BMW's i3. Maar er is meer ...

Geen subsidie voor tweedehands Tesla

Heb je nog net dat laatste financiële steuntje in de rug nodig om eindelijk die droom-Tesla aan te schaffen? Helaas, dan hebben we slecht nieuws voor je. Je krijgt die twee mille namelijk alleen als de oorspronkelijke nieuwwaarde van de auto niet meer dan 45.000 euro bedraagt. En er is geen Tesla die nieuw onder dat grensbedrag bleef. Indien gewenst kun je de nieuwprijs van de auto van je keuze checken op: www.finnik.nl/kenteken-check. Ook ­belangrijk: de officieel opgegeven actieradius moet minstens 120 kilometer zijn.



Ook voor private lease

De overheidssubsidie geldt trouwens niet ­alleen bij koop, maar ook bij private lease van een elektrische occasion. Mits de contractduur op zijn minst 48 maanden bedraagt. Het subsidiebedrag krijg je gedurende de leaseperiode maandelijks uitbetaald. Bij vier jaar krijg je dan elke maand 41,67 euro op je rekening gestort. Als je een gebruikte EV met subsidie kóópt, krijg je de 2000 euro in één keer, en moet de auto minimaal 36 maanden op je naam blijven staan.



Alleen bij erkend bedrijf



Wie subsidie aanvraagt voor een particulier aangeschafte EV, komt van een koude kermis thuis. De steunregeling geldt namelijk alleen voor auto's die je bij een bedrijf met een RDW-erkenning koopt.

Opletten geblazen

Reken jezelf niet rijk met ogenschijnlijke koopjes, want veel autobedrijven vermelden de prijs exclusief btw (21 procent). Verder zien we dat ­sommige bedrijven de subsidie al van hun vraagprijs hebben afgetrokken. Lees de advertentie dus goed en vraag bij eventuele onduidelijkheden hoe het zit. Bij onze selectie zijn we niet voor de allergoedkoopste EV's gegaan. We willen namelijk het liefst een auto met een rijbereik waarmee we over een paar jaar ook nog tevreden zijn. Dat beperkt de keus flink.

Nissan Leaf 40 kWh - 2018 - 43.495 km - € 25.900

De Nissan Leaf is alweer een hele tijd onder ons, maar het model van de eerste generatie heeft niet onze voorkeur. Dat heeft niet alleen te maken met het wat sullige uiterlijk, maar vooral ook met de beperkte actieradius van het bescheiden accupakket (24 kWh). In theorie kwam je 175 kilometer ver met de oer-Leaf, maar in de praktijk haal je dat niet. Zeker niet als de auto op leeftijd raakt, want het accupakket van de eerste generatie Leaf is net cola: als het ouder wordt, gaat er geleidelijk steeds meer prik uit. Deze zwarte Leaf is van 2018 en heeft een batterijcapaciteit van 40 kWh. Die ­bezorgt hem een theoretisch rijbereik van 350 km, waarvan in de praktijk zo'n 220 km overblijft. Hij oogt niet alleen veel vlotter dan zijn voorganger, hij is het ook: in plaats van 11,9, heeft hij maar 7,9 seconden nodig om naar 100 km/h te sprinten. De topsnelheid is echter nog altijd begrensd op 144 km/h. Snel­laden doe je met de in Europa langzaam verdwijnende Chademo-stekker. Wie met het hele gezin op vakantie gaat, kan 435 liter bagage ­meenemen, een caravan of aanhangwagen behoort niet tot de ­mogelijkheden. De auto is comfortabel geveerd, maar lange ­bestuurders kunnen maar moeizaam een fijne zitpositie vinden.

+ Ruim en comfortabel

- Houdt niet van snelladen, zitpositie





Opel Ampera-e - 2018 - 52.925 km - € 33.867

De Opel Ampera-e ging de autowereld op zijn kop zetten. Het zou de eerste betaalbare elektrische auto zijn met een actieradius van meer dan 500 kilometer. Toen puntje bij paaltje kwam, bedroeg de Nederlandse vanafprijs een ietwat tegenvallende 41.000 euro. Maar geen kwaad woord over het rijbereik: dankzij het 60 kWh-accupakket komt dat in de praktijk neer op ongeveer 375 kilometer. En de prestaties? Ook niks mis mee. De 204 pk sterke elektromotor zoemt de auto in 7,3 seconden naar de 100 km/h. Gecombineerd met de riante ­ruimte en het gunstige fiscaal klimaat, leek de bestsellerstatus binnen hand­bereik te liggen. Dat liep iets anders, de Ampera-e was aanvankelijk maar mondjesmaat leverbaar en kreeg al snel concurrentie van de ­elektrische ­Hyundai Kona. Die had minder ruimte, maar ook kilo's minder goedkoop plastic aan boord. Niet veel later kwam de Kia e-Niro zijn ­Koreaanse neefje ook nog helpen om Amperaatje te pesten. Zo verliep de ­carrière van de eerste volledig elektrische Opel minder voorspoedig dan ­verwacht. Maar nu kun je toch mooi je slag slaan met deze ­gebruikte Ampera? Ja en nee. Dit tweeënhalf jaar oude exemplaar is niet echt een koopje, als je bedenkt dat Opel de prijs van de Ampera-e in januari dit jaar met bijna 11.000 euro verlaagde tot 34.149 euro ...

+ Grote actieradius, ruim

- Veel plastic, prijzig





Hyundai Ioniq Electric - 2018 - 62.164 km - € 22.306



Dat de Hyundai Kona Electric in recordtijd uitgroeide tot een van de populairste EV's van ons land, verbaast ons niks. De auto rijdt goed, is relatief betaalbaar en biedt een ­serieuze actie­radius. Met zo veel nieuw verkochte Kona's verwachtten we dat we een enorme keus aan occasions zouden hebben. Fout! De Kona Electric 64 kWh had dan wel een vanafprijs die ruim onder de 45 mille lag, maar de meeste leaserijders gingen in 2018 voor de dik aangeklede Premium-uitvoering. Daarvan staan er genoeg te koop, maar die mogen vanwege de te hoge nieuwprijs (47.515 euro) niet uit het subsidiepotje snoepen. Dus wijken we uit naar een wat ­minder populaire elektrische Hyundai: de Hyundai Ioniq Electric. Voordeel: er ­worden ­minder schandalige ­prijzen voor gevraagd. Deze grijze Ioniq kost ruim 22.000 euro, zodat je voor rond de 20 mille een nette EV voor de deur hebt. Nadeel: hij heeft een ­veel minder grote actie­radius. Toch valt die gezien de kleine accu (28 kWh) mee, wat te danken is aan de uitstekende stroomlijn. In theorie kom je 280 km ver, in de praktijk blijft daar zo'n 200 km van over. De auto veert erg comfortabel, heeft veel beenruimte en ligt behoorlijk strak in bochten. De uit­rusting en de afwerking zijn netjes en ook over de bagageruimte (350 tot 1410 liter) hebben we geen klachten.

+ Betaalbaar en comfortabel

- Beperkte actieradius

Volkswagen E-Golf - 2018 - 16.418 km - € 27.528

Een Golf is een Golf en blijft een Golf, en dat geldt eigenlijk ook voor de volledig elektrische versie. Hij ziet er nauwelijks anders uit dan zijn brandstofbroertjes, biedt dezelfde fijne stoelen en dezelfde uitstekende ergonomie als elke andere Golf 7 (bij de Golf 8 is dat een iets ander verhaal ...), alleen biedt-ie door zijn muisstille aandrijflijn nog meer comfort. Dat de Volkswagen e-Golf zo gewoon gebleven is, heeft ook nadelen; hij is er niet vanaf het begin op gebouwd om als EV door het leven te gaan. Zo was het woekeren met de ruimte voor het accupakket. Dat zit nu deels onder de voorstoelen, zodat je niet zo lekker laag kunt zitten als in een gewone Golf. Als je een beetje lol wilt maken in bochten, dan merk je dat de e-Golf vrij zwaar op de hand is; voor dynamiek ben je hier aan het foute adres. Daarnaast houdt de actieradius niet over, al valt het vanaf de facelift van 2017 wel mee. Toen kreeg de ­e-Golf een krachtiger accupakket en een sterkere elektromotor, wat zowel voor een groter ­rijbereik als verbeterde prestaties zorgde. Toch kom je ook met de faceliftversie in de praktijk niet veel verder dan ongeveer 200 kilometer. Wie beter wil scoren, moet zich op de snelweg tussen de vrachtwagens ­wurmen en altijd in Eco+ rijden. Snelladen is ook niet het sterkste punt van de e-Golf. Wel scoort-ie met z'n complete uitrusting, z'n ruimte, ­afwerking en comfort.

+ Het is een Golf

- Het is een Golf



BMW i3 - 2017 - 42.282 km - € 25.893



De BMW i3 de tegenpool van de Volkswagen e-Golf. Dit is een statement, een auto die vanaf de eerste pennenstreek is ­ontworpen als EV en dat zie je. Hij heeft eigen­zinnige lijnen en ­opvallend smalle banden; alles is gericht op een zo laag moge­lijke lucht- en rolweerstand. Het bijzondere, smaakvolle ­interieur is ­vervaardigd uit natuurlijke en recyclebare mate­rialen. Ter com­pensatie van het zware accupakket is de auto zo licht ­mogelijk ­geconstrueerd. De achterpassagiers moeten zich via twee suicide doors naar binnen wurmen en hebben niet overdreven veel ruimte. BMW heeft in 2013 echt zijn nek uitgestoken met de i3 en dat ­verdient respect. Helaas moeten we nu consta­teren dat de auto een beetje last heeft van de remmende voorsprong. Met andere woorden: de accucapaciteit houdt niet over. Bij zijn introductie was dat 22,6 kWh. Wel kon je er een twee­cilinder range ­extender op benzine bij kopen. In 2017 kreeg de i3 een accupakket van 33 kWh en een jaar later werd dat 42,2 kWh. Deze ­blauwe i3 heeft het ­middelste accupakket, dat in de zomer een rijbereik van ongeveer 200 kilometer oplevert. Rijd je ­alleen in de stad, dan komt daar zo'n 60 kilometer bij. De auto is compleet uitgerust en beschikt ook over de optionele CCS-snellaadmogelijkheid.

+ Eigenzinnig, mooi interieur

- Een statement is niet per se praktisch

