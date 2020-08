Corona-proof trouwauto: de Wedding Beetle

Op zoek naar corona-proof trouwvervoer? Vergeet al die schattige koetsjes met een stel van die poepende knollen ervoor. Een cabrio? Ach, weet je niets originelers? Wij wel: wat dacht je van deze vrijwel volkomen open Wedding Beetle? Alles wat er aan virusdragende druppels of aerosolen rondzweeft, wordt in dit kunstwerkje van de Mexicaan Rafael Esparza-Prieto efficiënt weggeblazen!



Er was eens een Mexicaanse lasser

Wereldwijd zijn er zo'n 25 stuks van gemaakt. Het begon allemaal in 1968, in Mexico-City. Dat jaar werkte Rafael Esparza-Prieto als lasser en smid bij een lokale werkplaats. Om meer klanten naar de zaak te lokken, vroeg Rafaels chef of hij niet iet origineels met de carrosserie van de populaire Volkswagen Kever kon doen ...

Volkswagen Kever van smeedijzer



Dat kon Rafael: hij laste een compleet Kever-koetswerk van smeedijzer, met fraaie krullen, als ware het een hekwerk van het paleis van Versailles, de residentie van Louis XIV, de Franse Zonnekoning. De baas van Rafael was zó blij met het resultaat, dat hij de smeedijzeren Kever op een draaiplateau voor de zaak liet zetten.



Wedding Beetle als eyecatcher voor de Olympische Spelen

Daar trok de smeedijzeren Kever ook de belangstelling van de directie van de nabijgelegen Volkswagen-fabriek. De heren verzochten Esparza-Prieto nog twee exemplaren te bouwen. Ze moesten als eye-catchers moesten dienen tijdens de aanstaande Olympische Spelen van Mexico City. En zo geschiedde, met het belangrijke verschil dat deze twee smeedijzeren Kevers wél rijdbaar waren. Alleen was in dit geval niet alleen de boxermotor luchtgekoeld ...

Smeedijzeren Kever op wereldtournee



Sporters, kunstenaars, ambachtslieden en autoliefhebbers vanuit de hele wereld reageerden enthousiast op het unieke stukje Mexicaanse huisvlijt. Dat was aanleiding voor Volkswagen om Esparza-Prieto nóg eens 20 exemplaren te laten maken. Deze auto's gingen de hele wereld over. Ze werden ingezet als aandachtstrekker op autoshows en bij Volkswagen-dealers.

Assepoetser



Het sprookjesachtige metaalwerk met al zijn krullen riep bij veel mensen associaties op met de koets van Assepoester. Veel van de speciale Kevers werden dan ook verhuurd voor speciale gelegenheden, zoals trouwerijen. Na de Olympische Spelen van 1968 emigreerde Rafael Esparza-Prieto naar Canada, waar hij nog twee Wedding Beetles in elkaar knutselde. Diverse kunstenaars hebben later hun eigen interpretatie van Rafaels Wedding Beetle gemaakt, met afwijkende patronen en kleuren.

Geen voorruit



Als je er eentje kunt vinden, boek hem dan snel! Het is trouwens wel slim om de rit in de trouwauto ná de fotoreportage te maken. Want net als bij de Donkervoort D10 en de Ariel Atom ontbreekt een voorruit. Zo blijft er van een zorgvuldig gecoiffeerd bruiloftskapsel nog maar weinig over. En ook het bruidsboeket dient stormbestendig te zijn!