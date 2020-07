De laatste honderd jaar van het gokken

Die Staatsloterij dus. In 1729 opgericht door de Staten Generaal omdat er te veel onduidelijkheid was voor de verkopende en spelende partij. Heel veel kaarten werden verkocht door particulieren en loten werden zelfs verhuurd. De prijzen stonden niet vast en de loten werden gesplitst, waardoor het dan weer onmogelijk werd om fatsoenlijk uit te betalen. In 1800 werd beslist dat de Staatsloterij één prijs moest krijgen per lot en landelijk uitbetaald moest worden en inventief als de mens is, moest daar natuurlijk een alternatief voor komen uit het illegale circuit.



Deze kwam in de vorm van spaarbrieven en premie-obligaties, geïnd en verkocht door, jawel, de particulieren weer. Dit heeft tegen de oorlog de Staatsloterij naar faillissement gebracht. Door na de oorlog de Staatsloterij streng aan banden te leggen is het weer beter gegaan en in 1964 is er een regelement gekomen wat we nu nog steeds gebruiken voor deze loterijen, de Toto en casino’s.

Gokken in het heden



Het kansspel is niet meer weg te denken uit het straatbeeld en op het internet. Nog steeds is er een staatscasino, maar nu kunnen ook andere uitbaters met de juiste vergunningen een casino opzetten. Het draait zelfs niet alleen meer om de gok voor de bezoekers, maar de casino’s doen hun best om er een waar event van te maken, wat je graag doet terugkomen.

Omdat het duidelijk was dat de opmars van de casino’s ook niet zou stoppen, hebben veel casino’s de handen ineengeslagen, door ook op internet hun diensten aan te bieden. Sites als OnlineCasinoHEX.nl zijn ontstaan. Hier vind je een groter aantal slotmachines dan in een echt casino. Omdat de concurrentie op internet zo hoog is, is het ook erg aan te raden eerst de testspellen te spelen en dan het voordeel van de welkomstbonussen tegen elkaar op te wegen. Dit kan namelijk erg verschillen.

Hoe ziet de toekomst eruit?

De online casino’s zitten niet stil. Vanaf juli is er een aanpassing in de kansspelenwet en dit zorgt voor een weldaad aan betalende websurfers op de golf van winst en kans. We kunnen dus wel stellen dat het dit jaar drukker in de online casino’s wordt. Of dit gevolgen gaat hebben voor de fysieke casino’s moet nog bekeken worden. Die hebben namelijk ook zijn charme door het entertainment wat geboden wordt.