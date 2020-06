De winnaars van de Vaderdagwinactie zijn bekend

In de veertien winacties op Autowereld.com waren vijftien prijzen te winnen. Na het sluiten van de deadline op zaterdag 20 juni hebben we uit de duizenden inzendingen dan ook vijftien willekeurige namen getrokken. De winnaars krijgen zo snel mogelijk bericht en krijgen hun (verlate) Vaderdagcadeau thuisgestuurd. Als je geen bericht van ons ontvangt, dan zat jouw naam helaas niet bij de vijftien winnende.

Er viel van alles te winnen in de afgelopen anderhalve week. Van een Formule 1-arrangement bij het Official F1 Racing Centre in Utrecht tot een vleespakket van Koopeenkoe.nl. En van een Yamaha MusicCast 20-thuisspeaker tot een kristallen whiskyset van Luxoria. We zijn er zeker van dat de winnaars (en/of hun vaders) blij zullen zijn met de producten die hun kant op komen. Bedankt voor het meedoen iedereen!