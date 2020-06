Win deze slimme buitencamera van Netatmo voor Vaderdag

Binnenkort is het vakantietijd. Heeft jouw vader de caravan al klaar staan? Misschien pas jij wel op het huis van je ouders als ze weg zijn: plantjes water geven, de post verzamelen, af en toe het gras maaien. Het is een geruststellend idee dat er – ook als jij er niet bent - een oogje in het zeil wordt gehouden. Niet door de buurvrouw, maar door een professionele camera.

Krijg meldingen van verdachte situaties

Deze buitencamera van Netatmo bijvoorbeeld, die kan worden verbonden met een smartphone en waarvoor je geen extra kosten in de vorm van een abonnement hoeft te maken. Ziet de camera een onbekende persoon of auto op het eigendom van je ouders (of dat van jou), dan krijg je daar een melding van. Wil je die onbekende persoon vervolgens wegjagen, dan kun je met gemak een sirene aanzetten.

Uitgerust met infrarood nachtzicht

De camera van Netatmo kan een geluid produceren van maximaal 105 decibel, wat overeenkomt met het volume van een cirkelzaag, dus inbrekers zullen zich wel twee keer bedenken alvorens een inbraakpoging te wagen. De beelden van de camera zijn altijd terug te kijken. Voor ’s avonds en ’s nachts is de Netatmo uitgerust met infrarood nachtzicht.

Hoe maak je kans op de camera van Netatmo?

Hoe kun je kans maken op de slimme buitencamera van Netatmo? Door simpelweg het onderstaande formulier in te vullen; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op 21 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Dus scroll naar beneden en doe snel mee!