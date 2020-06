Winactie? Wijnactie! Twee wijnpakketten voor levensgenieters

Welke wijn vind jij lekker? Welke wijn vind je vader lekker? Met de Portillo Pick & Mix-wijnen van Salentein komen jullie daar samen achter. De Portillo-serie heeft voor ieders smaak iets, van droog wit tot aan vol rood. Combineren is mogelijk. Ontdek jouw smaak!

Over de Portillo-serie van Salentein

Bij Bodegas Salentein wordt een scala aan wijnen geproduceerd, waaronder de Portillo-serie, die zijn naam dankt aan de historische bergpas tussen het Andesgebergte en de Uco-vallei in Argentinië.

De druiven die gebruikt worden voor Portillo groeien in de hooggelegen wijngaarden van de Uco-vallei in Mendoza, de enige vallei in dit gebied waar een koel klimaat heerst. Jonge, fruitige wijnen zijn het resultaat. Elke wijn heeft zijn eigen unieke karakter en een kenmerkende smaakbeleving.

Vijf wijnen in de Graham’s Selection Gift Pack

Keuzes maken lastig? Dat snappen ze bij Graham’s heel goed. Daarom is er nu deze heerlijke Selection Pack! Verpakt in een mooie giftpack zitten vijf verschillende port flesjes van 20 cl. Je hebt daarmee de Fine White, Late Bottled Vintage, Six Grapes, 10 Year Old en 20 Year Old in huis.

Een normaal formaat fles blijft vaak te lang open staan. Nu blijft port lang goed, maar is het natuurlijk ideaal dat je met de kleinere inhoud van de flesjes voor ieder moment een passende port kunt schenken. Port is een goede begeleider voor harde kazen, chocolade, noten en desserts, zoals bijvoorbeeld amandeltaart of crème brûlée.

Hoe maak je kans op één van de twee wijnpakketten?

Wat moet je doen om het Portillo Pick & Mix-wijnpakket van Salentein (ter waarde van 53,70 euro) of de Graham’s Selection Gift Pack met vijf verschillende flesjes port (ter waarde van 42,95 euro) te winnen? Simpel. Vul het onderstaande formulier in; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op 21 juni trekken we uit alle inzendingen twee winnaars (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee!

Ben je benieuwd naar wat Salentein en Graham's nog meer te bieden hebben, dan kun je hier de Salentein-webshop vinden en hier de webwinkel van Graham's.

En moeten we het nog zeggen? Alcohol en autorijden gaan natuurlijk niet samen. Dus als je per se wilt drinken, zorg dan voor een Bob. Fun fact: wist je dat Bob helemaal geen afkorting is? Het staat niet voor ‘Bewust Onbeschonken Bestuurder’, zoals veel mensen denken, maar is gewoon een naam.