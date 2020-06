﻿Win een Teufel BOOMSTER Go-speaker voor Vaderdag

Of jouw vader nu een hiker, natuurfotograaf, wielrenner of bergbeklimmer is, als hij van muziek houdt, maak je hem met de stoere Teufel BOOMSTER Go-speaker sowieso blij. Niet alleen vanwege de krachtige fullrange drivers met twee passieve bassdrivers, die voor een strak, hoog en zuiver volume zorgen, maar ook omdat hij tegen een stootje kan.

Stootvast en waterproof

De Teufel BOOMSTER Go heeft een stootvaste, rubberen behuizing. En als jouw vader tijdens de beklimming van de Alpe d’Huez wordt overvallen door een stortbui, hoeft-ie zich over zijn draadloze speaker geen zorgen te maken. Sterker nog, met IPX7-classificatie overleeft de BOOMSTER Go zelfs een korte onderdompeling in een Schots loch of een Hollandse sloot. Om over andere onbedoelde duikavonturen maar te zwijgen ... Dat de BOOMSTER Go in z’n eentje valt, is minder waarschijnlijk. Door de slimme strap en M4-schroefdraad kun je hem aan van alles bevestigen. Van riem tot rugzak, en van statief tot ruimtecapsule.

Overal en altijd je favoriete muziek

Door die slimme bevestigingsmogelijkheden en Bluetooth 5, kun je altijd en overal van muziek in digitale kwaliteit genieten. Of die nu van Spotify, Youtube, Apple Music of TuneIn afkomstig is, dat maakt de BOOMSTER Go niet uit. De krachtige batterij staat garant voor maximaal 10 uur luisterplezier en is dankzij quick charge binnen 2,5 uur weer op volle sterkte. Als jouw vader zijn muziek het liefst in stereo beluistert, kan hij een tweede BOOMSTER Go koppelen. Om het gewicht hoeft hij het niet te laten: een BOOMSTER Go weegt slechts 355 gram.

BOOMSTER go in vijf kleuren

Je kunt de BOOMSTER go via je smartphone bedienen, maar ook met de knoppen op de box zelf. Verder heeft-ie een AUX-aansluiting, een batterij-indicator en een handsfree-functie. Als kleur kun je kiezen voor stoer zwart, schutkleur-groen, neutraal wit, trendy blauw of vrolijk oranje (dus kijk alvast in de webshop van Teufel).

Hoe kun je de Teufel BOOMSTER Go winnen?

Wat moet je doen om de Teufel BOOMSTER Go – ter waarde van 99,99 euro – te winnen? Simpel. Je hoeft alleen maar het onderstaande formulier in te vullen; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Doe dus snel mee! Want misschien kun jij op Vaderdag jouw vader deze wannahave-speaker cadeau doen.