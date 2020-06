﻿Plaatstaal met poedercoating: Win een stoere Kickmaster prullenbak

Iedereen wil zijn huis leuk inrichten. Het geheim? Koop alleen dingen waar je echt blij van wordt. Zoals deze stoere Kickmaster prullenbak van Wesco – een echte eyecatcher in de keuken.

Kickmaster houdt geurtjes binnen

Als je een gaspedaal kunt bedienen, dan heb je de Kickmaster zo onder de knie. Na een eenvoudige beweging op het voetpedaal opent de Kickmaster zich. Je hebt je handen dus vrij en kan in één keer veel afval kwijt, want deze afvalverzamelaar is uitgerust met een extra grote opening. De demper op de klep zorgt ervoor dat de Wesco Kickmaster geruisloos sluit en geurtjes binnenhoudt.

Kiezen uit twintig kleuren

De Kickmaster is gemaakt van gepoedercoat staal of roestvrij staal en verkrijgbaar in verschillende kleuren (tip: kies alvast je favoriete kleur in de Wesco-webshop, want als je wint mag je zelf de kleur kiezen). Hij heeft een inhoud van 33 liter, waardoor het de perfecte prullenbak is voor je keuken, thuiswerkplek of hobbygarage. De binnen-emmer is gemaakt van robuust metaal.

Hoe maak je kans op de Wesco Kickmaster?

Wat moet je doen om de stoere Kickmaster prullenbak - ter waarde van 205,90 euro - te winnen? Simpel. Vul het onderstaande formulier in; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op 21 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee!