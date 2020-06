Win een prachtige kristallen whiskyset van Luxoria

Whisky drink je niet uit zomaar een glas. Dat weet jouw vader ook. Whisky nip je uit een Glencairn, Highball, Snifter of Tumbler, zoals de glazen zo mooi heten. Die laatste gebruik je bijvoorbeeld met name om pure whisky uit te drinken, of whisky on the rock (met ijs). Al is de Tumbler ook geschikt voor cocktails, zoals de Whisky Sour of de Old Fashioned.

Gepolijst met de fijnste kamelenwol

Heeft jouw vader geen echte whiskyglazen? Dan hebben wij daar een oplossing voor. In de aanloop naar Vaderdag geven wij deze prachtige kristallen set van Luxoria weg, bestaande uit twee glazen en een karaf. Ze zijn met de mond geblazen, met de hand geslepen en geëtst, en gepolijst met de fijnste kamelenwol voor de mooiste glinstering.

Gemaakt voor de eeuwigheid

Het kristal van Luxoria is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt ambachtelijk bewerkt. Deze glazen en karaf zijn gemaakt voor de eeuwigheid, dus wees er voorzichtig mee. Want als je een normaal glas op de grond laat vallen, voel je hooguit irritatie (omdat je de boel op moet ruimen). Maar als je een van deze whiskyglazen breekt, voel je iets heel anders: spijt, omdat je iets bijzonders bent verloren.

Hoe kun je deze kristallen set winnen?

Maar dan moet je ze eerst winnen. En dat kun je doen door simpelweg het onderstaande formulier in te vullen; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op 21 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Dus scroll naar onderen en doe snel mee!