﻿Voor sterke vaders: Win deze eiwitshakes van Matchu Sports

Eiwitshakes worden door sporters gebruikt om voldoende eiwitten binnen te krijgen. Ze dragen bij aan snel en goed herstel van de spieren na een workout. Een eiwitshake is een goed alternatief voor momenten dat je geen tijd hebt om een eiwitrijke maaltijd te nuttigen, bijvoorbeeld als je na het sporten direct doorgaat naar je werk. En voor het geld hoef je het niet te laten: je betaalt slechts 0,65 euro per shake!

Whey shakes of eiwitshakes

Eiwitshakes worden ook vaak ‘whey shakes’ genoemd. Wei wordt gewonnen uit melk en is eigenlijk een bijproduct van kaas. Om precies te zijn is wei het vocht dat achterblijft bij het maken van kaas. Dit bevat een hoge concentratie eiwitten en wordt snel opgenomen in het lichaam. Deze twee eigenschappen maken het ideaal als proteïneshake voor na het sporten.

Tip: mix met melk

Een eiwitshake maken is heel gemakkelijk: mix een schepje eiwitpoeder met 200 ml water voor een shake met maar liefst 23 gram eiwitten. Tip van Matchu Sports: mix het poeder liever met 250 ml melk. Wel iets meer calorieën, maar ook meer eiwitten.

