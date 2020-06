Win een fluorescerend veiligheidshesje voor de vakantie

Vaders zijn stoer, vaders zijn handig. Die zitten er niet mee als ze onderweg zelf een wiel of een defecte gloeilamp van hun auto moeten verwisselen. Maar vaders zijn natuurlijk niet onkwetsbaar. Daarom wil je graag dat jouw pa goed zichtbaar is voor medeweggebruikers als hij onderweg de handen uit de mouwen moet steken. Of als hij – bij een mega ingewikkeld defect – naast de auto op pechhulp moet wachten.

Veiligheidshesje onmisbaar in het donker

Met een fluorescerend veiligheidshesje aan val je bij daglicht beter op voor het langs snellende verkeer. In het donker is zo’n knalgeel vest zelfs een onmisbaar veiligheidsitem. Toch is het dragen van een veiligheidsvest in Nederland niet verplicht. In de meeste vakantielanden is dat een ander verhaal. Dat begint al wanneer je bij De Lutte of Baarle-Nassau de grens over gaat. Want in zowel Duitsland als België behoren veiligheidshesjes tot de verplichte uitrusting van een auto, net als een gevarendriehoek en een verbanddoos.

Waar zijn veiligheidshesjes verplicht?

Ook in Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Spanje moet je minimaal één veiligheidshesje onder handbereik in de auto hebben. Als dat niet het geval is, riskeer je een boete. Daarnaast adviseert de ANWB om voor alle inzittenden een veiligheidshesje mee te nemen. Inderdaad handig als iedereen de auto op een ongunstige plek moet verlaten. Maar dat snapt jouw stoere, handige vader ook wel.

