Win deze Fritz!box 6820 LTE-router voor Vaderdag

De vakantie komt eraan! Of je nu op een verlaten camping in Zeeland staat of een vakantiehuisje in de Ardennen hebt geboekt, stabiel internet bij de hand is altijd prettig. Want actief bezig zijn is leuk, maar Facetimen met oma en opa, muziek streamen of heerlijk samen een film, serie of sportuitzending kijken ook. En dat natuurlijk zónder haperingen … Het scheelt al veel dat roaming is afgeschaft, maar hoe zit het met de verbinding op jouw vakantiestekje? Is die een beetje oké?



FRITZ!Box 6820 LTE is een kleine meeneemrouter

Met de FRITZ!Box 6820 LTE heb je altijd een goede verbinding op zak. De kleine router is compact genoeg om in je bagage te passen en kan bijna elke 4G/LTE/UMTS-frequentie opvangen die in Europa wordt gebruikt. Eenmaal aangesloten – je hebt een simkaart nodig om de 6820 LTE te laten functioneren – stuurt hij op hoge snelheid het internetsignaal door naar al je apparaten.

Tot 150 Mbit downloadsnelheid

De FRITZ!Box 6820 LTE is in staat om tot 150 Mbit per seconde aan data te downloaden (oh, wat een downloadplezier zul je hebben!). Ontzettend handig is ook de gigabit-aansluiting, waarmee je zelfs apparaten zonder wifi kunt aansluiten op de router. Met de FRITZ!Box 6820 LTE kun je dus eenvoudig en naar hartenlust muziek luisteren, video’s bekijken of een sportwedstrijd terugkijken. Een ontspannen vakantie én vader is hiermee gegarandeerd!

Hoe kun je de FRITZ!Box (voor je vader) winnen?

Simpel. Om de FRITZ!Box 6820 LTE – ter waarde van 159 euro – te winnen, hoef je enkel het onderstaande formulier in te vullen; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op 21 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee – voor je vader óf jezelf!