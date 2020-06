Wist je dat je zelfs munt kunt slaan uit Vaderdag? Canada, Engeland en Nederland vieren 75 jaar vrijheid. Alle drie de landen brengen een eigen herdenkingsmunt uit om deze herdenking extra memorabel te maken.

Koninklijke Nederlandse Munt

De Koninklijke Nederlandse Munt brengt deze zilveren herdenkingsmunten samen in de speciale muntset: Europe Remembers. De oplage is beperkt tot 2.000 sets. De speciale set wordt vanaf augustus 2020 geleverd.



Fraai staaltje vakmanschap

Niet alleen de munten zijn bijzonder, ook de munthouder is een fraai staaltje vakmanschap. Hij is gemaakt van eikenhout en heeft een glazen herinneringspaneel. Het glas met de afbeelding in het teken van 75 jaar vrijheid is ontwikkeld door de designafdeling van Royal Leerdam Crystal.

Hoe maak je kans op de zilveren munten?

Maar wat moet je doen om de Europe Remembers-muntset - ter waarde van 299 euro - te winnen? Simpel. Vul het onderstaande formulier in; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op 21 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee!