Win een VIP-arrangement bij The Official F1 Racing Centre in Utrecht

Utrecht heeft een wereldprimeur. In The Official F1 Racing Centre treden je vader en jij, met 18 vrienden, familieleden en/of collega's, in de voetsporen van Max Verstappen, Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Voor een unieke Formule 1-experience neem je zelf plaats achter het racestuur van één van de zestig speciaal ontworpen Formule 1-simulatoren. Vanaf het moment dat je je online hebt ingeschreven voor een virtuele Grand Prix word je klaar gestoomd voor de vrije training, kwalificatie en natuurlijk de race op je favoriete F1-circuit.

Officieel partner van de Formule 1

In de speciale simulatoren van The Official F1 Racing Centre ervaar je de intense force feedback in het F1-stuur en voel je hoe de rijwind aanzwelt als de snelheid omhoog schiet. Als partner van de Formule 1, biedt The Official F1 Racing Centre jou en je familie of vrienden de unieke kans om met de officiële F1-game van Codemasters een échte Grand Prix te ervaren. Al je favoriete teams en circuits uit het officiële Formule 1-kampioenschap komen in deze zeer realistische game aan bod. Laat je vader zien wie er het snelst is en word gekroond tot de nieuwe virtuele F1-kampioen!

Gezellig napraten over de Formule 1-experience

Maar er is nog veel meer te doen in The Official F1 Racing Centre in Utrecht! Vanaf 1 juli is de F1 Store met merchandise van alle teams open en kun je in de food court napraten over de Formule 1-experience, terwijl je geniet van de heerlijke gerechten.



Hoe win je het VIP-arrangement?

Maak kans op de hoofdprijs van onze speciale vaderdagactie en win een volledig verzorgd VIP-arrangement voor 20 personen (ter waarde van 440 euro), samen met je vader, je familie en vrienden, wanneer jullie het beste uitkomt. Wat je moet doen? Simpel. Vul het onderstaande formulier in; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op 21 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee!