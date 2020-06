Win een Vaderdag-cadeauset met boxershort van hannah

Je staat in de badkamer voor de spiegel en wilt één van je huidverbeterende producten gebruiken, maar je grijpt mis. Herkenbaar? Grote kans dat manlief of je vader je product heeft ingepikt. Geweldig dat hij zijn huid serieus neemt en aandacht geeft met de juiste producten, maar liever niet met die van jou. Hoog tijd dus voor zijn eigen hannah-set!

Speciale hannah-cadeauset voor Vaderdag

Met Vaderdag in het vooruitzicht introduceert hannah een speciale cadeauset bestaande uit een Shower Treatment, Body Oil en comfortabele boxershort met een vette knipoog. Niet alleen een te gek cadeau om te geven én te krijgen, maar ook om een subtiele hint te geven: baby… get your own hannah!

Verzorgende en kalmerende Shower Treatment

Er gaat niets boven een heerlijke douche om wakker mee te worden of na intensief sporten. De verzorgende, kalmerende Shower Treatment met een frisse geur zorgt voor een schone en goed gehydrateerde huid. De doucheolie is zelfs geschikt voor een droge en/of gevoelige huid. Dankzij de schuimvrije samenstelling wordt de natuurlijke beschermlaag van de huid gerespecteerd en droogt deze niet uit. Het is tevens de ideale uniseks scheerolie voor gezicht en lichaam.

Body Oil tegen huidveroudering

De Body Oil zorgt dankzij voedende oliën voor huidverbetering van top tot teen. Het geeft een weldadig en ontspannend effect, biedt een preventieve bescherming tegen huidveroudering en is uitstekend geschikt voor een droge huid. Het laat je huid (of die van je partner) onweerstaanbaar ruiken, gezond en glanzend voor de dag komen en bovenal streelzacht aanvoelen. Daarom ook perfect inzetbaar als ultieme massageolie!

Hoe kun je de Vaderdag-cadeauset winnen?

Hijs je pa, vriend of man in een comfortabele boxershot en laat ‘m onweerstaanbaar ruiken met de vaderdag-cadeauset van hannah. Doe mee en maak kans op deze prijs ter waarde van 55 euro. Wat je moet doen? Simpel. Vul het onderstaande formulier in; we hebben alleen je naam en e-mailadres van je nodig. Op 21 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee!