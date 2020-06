Win deze draadloze Yamaha MusicCast 20-speaker voor Vaderdag

“I've been drivin' all night, my hand's wet on the wheel.” De eerste zin van het beste autorijnummer ooit gemaakt (Radar Love van Golden Earring), klinkt nóg beter uit een Yamaha MusicCast 20, waar ook in je huis. Want de draadloze speaker maakt ‘multiroom audio’ heel eenvoudig. Sluit meerdere MusicCast-apparaten aan op hetzelfde netwerk en deel heel eenvoudig je audio overal in huis.

Yamaha MusicCast 20 is gemakkelijk aan te sluiten

De Yamaha MusicCast 20 is te gebruiken als losse luidspreker, samen met een ander exemplaar, of als surround speaker met een geschikte MusicCast AV-receiver of soundbar. Je sluit de MusicCast 20 supermakkelijk aan met een draadloze verbinding die via Bluetooth of wifi met AirPlay loopt. Snel en eenvoudig, meteen klaar voor het feest.

Ingebouwde streamingdiensten en Alexa

En voor alle filmfreaks: de Yamaha MusicCast 20 kan ook worden gebruikt achter in je thuisbioscoop, zodat je daar geen surround speakers meer nodig hebt. Een wereld … nee … universum van muziek ontdek je via de ingebouwde streamingdiensten, zoals Spotify en Deezer. Spraakbediening via Alexa is standaard.

Hoe kun je de Yamaha MusicCast 20 winnen?

Maar wat moet je doen om de Yamaha MusicCast 20 - ter waarde van 229 euro - te winnen? Simpel. Vul het onderstaande formulier in; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op 21 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee! Want misschien kun jij op Vaderdag je pa deze fantastische draadloze speaker cadeau doen.