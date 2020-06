Ideaal voor de hobbyfotograaf! Win een Bresser Pocket Light

"Iedereen lachen! Ennn ... Jammer jongens, die foto moet nog een keer opnieuw." Je hoort je vader mopperen. De foto is weer zwaar overbelicht. En dat is inmiddels de vijfde keer vandaag. Maar het is Vaderdag, dus niets kan de feestvreugde bederven! Dit is het juiste moment om je vader zijn cadeau te geven: een Bresser Pocket Light (9W). Daarmee slaagt voortaan elk familieportret al bij de eerste afdruk.

Bresser Pocket Light hoort in iedere cameratas

De Bresser Pocket Light (9W) is een bijzonder handig en praktisch accessoire dat elke hobbyfotograaf of -filmer in de cameratas hoort te hebben. De Pocket Light is opgebouwd uit maar liefst 96 SMD LED-diodes, waarvan de kleurtemperatuur traploos is in te stellen, van 3200 tot 5600 K. Ook de helderheid van het licht kan heel eenvoudig worden versteld, tussen de 10 en 100 procent, met een maximale lichtsterkte van 800 Lumen. De lichtbundelhoek van de Pocket Light bedraagt 120 graden.

Fotograferen en filmen als een professional

Dat betekent dat je met de Bresser Pocket Light heel eenvoudig de juiste belichting kan bepalen en dat de foto’s van je vader voortaan nooit meer mislukken. Kwestie van eenvoudig de juiste lichtkleur en -sterkte van het LED-licht instellen. Met een kleurweergave van meer dan 95 CRI maakt je vader voortaan foto's en films als een pro! De Bresser Pocket Light is bovendien robuust, compact en licht gebouwd: hij weegt slechts 240 gram. Je steekt de Pocket Light gemakkelijk in je zak. Bij de lamp worden twee 1/4"-20 universele statiefaansluitingen meegeleverd. Ook handig: je kunt de Bresser Pocket Light zelfs als powerbank gebruiken!

Hoe maak je kans op de Bresser Pocket Light?

Je kunt de 89 euro kostende Bresser Pocket Light – ter beschikking gesteld door Folux.nl – winnen door simpelweg het onderstaande formulier in te vullen. We hebben alleen je e-mailadres nodig. Uit de inzendingen trekken wij op 21 juni één winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee! Want misschien kun jij op Vaderdag je pa deze fantastische fotografielamp cadeau doen.