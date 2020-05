Vanwege de coronacrisis sloten veel landen hun grenzen. Passagiersvluchten werden geschrapt, hotels gingen dicht en vakantiereizen werden geannuleerd. Veel campings openden wel hun poorten. Maar als je vóór 1 juli binnen Nederland op pad gaat, moet je over eigen sanitaire voorzieningen beschikken.

Gaan openbare toiletten op de camping open?



Hoe het de komende tijd met vliegvakanties gaat, is hoogst onzeker. Vakantie in eigen land is en blijft echter mogelijk. En mondjesmaat openen de komende tijd ook veel andere EU-landen weer hun landsgrenzen voor buitenlandse toeristen. Maar of het douchegebouw van alle campings open gaat, is een tweede. En áls de openbare toiletten en douches toegankelijk zijn, wíl je er dan wel gebruik van maken?



Zo niet, en heb je een tent of een vouwwagen, dan kun je die maar beter op Campingplatz Hintergarten of Camping Jardin Arrière opzetten. Beschik je echter over een luxe caravan of camper met eigen douche en toilet, dan liggen talloze Europese campings aan je voeten.

Gebruikte camper als investering in de toekomst



Een nieuwe camper vergt een fikse investering en een camper huren is evenmin goedkoop. Al eens aan de aanschaf van een tweedehands camper gedacht? Die kost je niet per se je hele ribbenkast. Bovendien is een gebruikte camper een mooie investering voor alle korte én lange vakanties die nog komen gaan.



Soorten en maten campers



Campers heb je in allerlei soorten en maten. De meest compacte buscampers beschikken maar zelden over eigen sanitair. De volgende stap is de alkoofcamper. Die heeft de cabine van een bestelwagen, waarachter een opbouw is geplaatst, die doorloopt boven het dak - de alkoof.

Integraalcampers zijn meestal erg groot. Daarbij is de cabine naadloos in de camperopbouw geïntegreerd. Tegenwoordig is ook de semi-integraalcamper erg populair. Dat is een tussenvorm die de eigenschappen van de alkoofcamper en de integraalcamper combineert.



Tweedehands camper tot 30.000 euro



Wij gaan shoppen met een budget van maximaal 30.000 euro. Maar ook voor (veel) minder zijn leuke campers te vinden. Ben je van plan stedentrips te maken met je rijdende vakantiehuis? Weet dan dat veel Europese steden voor oudere diesels een streng toegangsbeleid voeren. Denk er verder aan dat de grootste campers in smalle dorpsstraatjes, op bergweggetjes en op kleinschalige boerencampings niet zo handig zijn.





Chevrolet Silverado 4x4 - 1995 - 168.368 km - € 17.950

Kijk, die heb je ook nog: pick-ups met camperopbouw . In de VS zijn ze erg populair, zeker onder avontuurlijke ‘campeerders’. Vaak hebben pick-up-campers een afneembaar woongedeelte. Handig als je even een paar quarterpounders of een sixpack bier moet halen. Je zet het 'slakkenhuis' op zijn uitdraaibare poten, je rijdt de pick-up er onder vandaan en zet koers richting Walmart. Helaas, peanut butter, maar met deze Chevrolet Silverado lukt dat niet. De opbouw zit aan de auto vast.

Onder de motorkap van deze Amerikaan ligt een 6,5-liter V8, ongetwijfeld gezegend met een gezonde dorst. Gelukkig lust-ie diesel, dat scheelt in de meeste landen flink in de literprijs. In het woongedeelte zie je dat de Amerikanen de uitvinders zijn van de kingsize koelkast, want voor een camper is er veel koelruimte aan boord. Aan slaapruimte heerst evenmin gebrek, mits je hoogstens met z'n tweetjes bent. De Silverado beschikt over een groot vast bed, dus geen geklooi met het inklappen van tafels en banken voordat je kunt gaan pitten. O, en voordat we het vergeten: deze Chevy heeft vierwielaandrijving. Daarmee kom je op plekjes waarvan de gemiddelde camperaar alleen maar kan dromen.

+ Komt overal ...

- ... zolang je hem maar sloten diesel voert





Fiat Ducato Home-car H671G - 2007 - 93.528 km - € 29.999

Als er één bestelwagen populair is als basis voor een alkoof- of halfintegraalcamper, is het de Fiat Ducato wel. Dat begon al in de jaren tachtig en ook deze semi-integraalcamper uit 2007 heeft een Fiat-chassis. Ondank zijn leeftijd van dertien jaar, valt hij maar net binnen ons budget. Gezien zijn kilometerstand van 97.000 is hij niet superintensief gebruikt. Dat blijkt ook uit de nette staat van het luxueuze interieur. Behalve een boel ruimte, biedt het veel lichtinval. Dat laatste is vooral te danken aan de grote dakramen. Achterin beschik je over een vast tweepersoons bed. Ook de zithoek laat zich ombouwen tot slaapplaats.

De foto's tonen een tv die zó groot is, dat je ook aan de andere kant van de camping kunt gaan zitten zonder dat je iets van Boer zoekt Vrouw of Wie is de Mol? hoeft te missen. Met dank aan de schotelantenne op dak. Wanneer we lezen dat deze camper een XXL garage heeft, slaat ons hart even over. Past daar misschien een Smart Roadster of een Daihatsu Copen in? Nou nee, 'garage' is blijkbaar campertaal voor een bergruimte voor een stel fietsen. Maar wie weet past er ook wel een brommer of een motorfiets in. Een luifel, een luxe badkamer, ringverwarming en zonnepanelen maken het plaatje compleet. Wel vragen we ons af hoe makkelijk de 130 pk sterke Fiat-diesel dit gevaarte van 7 meter en 3 ton van zijn plek krijgt ...

+ Luxueus en ruim

- Veel euro's en kilo's





Ford Transit Dethleffs - 2006 - 113.640 km - € 20.950

Deze Ford Transit met Dethleffs Trendscout-opbouw is een van de weinige buscampers die we konden vinden met ingebouwd sanitair. Fijn dat dat ook in een relatief compacte kampeerauto mogelijk is. Met de Transit ben je niet op elke bergpas een rijdende chicane voor al het achteropkomende verkeer. Al houdt 125 pk bij een gewicht van 2,5 ton ook weer niet over. En dan hebben we hde kilo's van de inzittenden, de pakken Douwe Egberts-koffie en de zakken aardappelen nog niet meegerekend ... Hoe dan ook is een camper als deze een stuk wendbaarder dan menig integraal- of halfintegraalcamper.

Nadelen zitten er natuurlijk ook aan een buscamper, waarvan de beperkte ruimte het belangrijkst is. Maar toch: met het wegklappen van de zithoek creëer je een bed dat zo groot is dat je er met gemak een judotoernooi kunt houden. Heel charmant vinden we het compacte keukenblok met tweepits gasstel. Dat zit ter hoogte van de schuifdeur. Zo kun je bij mooi weer lekker half in de openlucht staan koken. Zodra je de zak macaroni, de blokjes ham uit blik en de Knorr-mix tot een eetbaar mengsel hebt verwerkt, kun je de pan direct doorgeven aan de luiaards die onder de luifel zitten te niksen. Even 21 mille uit je oude stinksok peuteren en deze Transit is de jouwe.

+ Relatief wendbaar

- Geen zeeën van ruimte







Mercedes 309D Niesmann & Bischof Clou 4000 - 1984 - 306.000 km - € 12.500

Milieutechnisch kan de antieke, ongeblazen diesel in al die oude Mercedes-campers niet meer. Maar stiekem vinden we de metalig klinkende 2,9-liter vijfcilinder in deze Mercedes 309D een geweldig apparaat. Het aluminium kasteel op wielen is er geen vlotterik mee, daarentegen laat het superdegelijke blok je niet snel in de steek. Deze camper mag dan 36 jaar oud zijn, aan alles zie je dat er goed voor is gezorgd. De gifgroene stoelen in de cabine herkennen we uit de Mercedes W123 en de rest van het interieur is hier fraai op afgestemd. Onlangs is alle meubilair voorzien van nieuwe bekledingsstoffen, en gelukkig is de fraaie eighties-sfeer daarbij behouden. Ook het matras van het alkoofbed, de waterpomp in de keuken, de binnenverlichting en de dakluiken zijn van recente datum.

De badkamer heeft een toilet én een afsluitbare douchecabine. Als een van de kampeerders een restaurant heeft bezocht dat de toets der smaakpolitie niet zou doorstaan, kan dat handig zijn. Ook het vermaaltoilet en de grote vuilwatertank van 100 liter komen dan van pas. Volgens de adverteerder maakt de goed geïsoleerde opbouw deze camper zeer geschikt voor winterse kampeertrips. Door het ontbreken van airconditioning vragen we ons af of de Mercedes 's zomers ook wel te harden is. Daar staat tegenover dat een nieuwe airco de time warp een beetje zou verpesten.

+ Degelijke Duitse tijdcapsule

- Vieze diesel, geen airco

Volkswagen T4 VR6 Winnebo Rialta - 1997 - 144.290 km - € 23.450



Eigenlijk is de compacte Volkswagen Transporter California onze favoriete camper. Dankzij het slimme hefdak zie je aan de buitenkant nauwelijks dat het een kampeerwagen is. Je hoeft als bestuurder ook geen rekening te houden met een extra hoog dak of een vele centimeters uitstekende opbouw. Aan de binnenkant zijn de aanpassingen in de California eveneens bij het hoognodige gehouden. Zo blijft het gewicht binnen de perken en rijdt deze simpele camper bijna net zo fijn als een gewone personenbus.

Uiteraard zijn er ook nadelen: de leef- en slaapruimte zijn beperkt en voor een douche en toilet is helemaal geen plek. Wie hiermee geen genoegen neemt, kan zijn toevlucht nemen tot een alkoofcamper op basis van de Volkswagen T4 of T5. Maar wat dacht je van deze Winnebo Rialta? Het is nog altijd een buscamper, maar wel eentje van 6,60 meter! Die fikse lengte is onder meer benut voor een toilet- en doucheruimte. Daarmee is deze buscamper dus mooi corona-proof. Verder heeft hij vier slaapplaatsen en acht zitplaatsen, een airconditioned woongedeelte, een luifel en een fietsendrager. En last but not least: voorin ligt de wereldberoemde VR6-motor. Hij biedt 140 pk, maar omdat-ie op lpg draait, eet hij geen gat uit de vakantieportemonnee.

+ Fijne VR6-motor op lpg, automaat

- Inrichting naar Amerikaanse smaak





Zit jouw droomcamper niet in bovenstaande selectie? In Auto Review 6 geven we nog vijf leuke suggesties. In deze editie pak je gelijk onze geweldige supercar-special mee!