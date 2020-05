Waarom goedkope Duitse benzine duur kan uitpakken

Na maanden van ophokplicht staan we allemaal te trappelen om ons normale leven te hervatten. Voor veel mensen in de grensstreek, hoort daar ook bij dat ze de tank van hun auto regelmatig volgooien met goedkope Duitse benzine. En als ze dan toch over de grens zijn, grijpen ze kans aan om ook even voordelig Duitse boodschappen in te slaan. Maar als je je niet netjes aan de verkeersregels houdt, kunnen die goedkope Duitse benzine, wijn en drogisterijwaren alsnog een fiks gat in je begroting slaan.

Duitse boetes sinds 28 april omhoog



Tot voor kort had Duitsland in vergelijking met Nederland een vrij mild regime op het gebied van verkeersboetes. Sinds 28 april is dat een ander verhaal. Vooral overtredingen binnen de bebouwde kom worden zwaar bestraft. Rijd je binnen de stads- of dorpsgrenzen 16 tot 20 km/h te hard, dan mag je 70 euro aftikken. Buiten de bebouwde kom kost eenzelfde overtreding je 60 euro. Als je binnen de bebouwde kom 21 tot 25 km/h sneller rijdt dan toegestaan, dan krijg je behalve een boete van 80 euro ook een rijverbod van een maand opgelegd. Alleen in Duitsland weliswaar, maar dat betekent ook dat je wéér een maand lang geen goedkope Duitse benzine kunt tanken.

Rijontzegging ligt op de loer



Buiten de bebouwde kom zijn de boetes per snelheidsinterval een tientje lager, maar ook op de autobahn en de Landstrassen kun je tegen een rijontzegging aanlopen. Ausserorts mag je bij een overschrijding van de maximumsnelheid met 26-30 km/h verder lopen, maar pas nadat je een boete van 80 euro hebt afgetikt. En om die drie kratten Krombacher nu op je rug naar huis te dragen ...

Bumperkleven zwaar beboet



Zeker als je haast hebt om je voorraad badschuim of andere levensreddende vloeistoffen snel aan te vullen, kunnen we ons voorstellen dat je een beetje gehaast naar de Duitse supermarkt rijdt. En terwijl je angstvallig je snelheidsmeter in de gaten houdt, kan het zomaar zijn dat je te dicht achter je voorligger kruipt. Fout! Houd je bij een snelheid van 80 km/h minder dan 4 meter afstand? Dat kan je zomaar 320 euro kosten. Word je bij snelheden van meer dan 100 km/h gepakt voor bumperkleven? Dan is naast een fikse boete een rijontzegging je deel. In extreme gevallen moet je meer dan 400 euro ophoesten en mag je 3 maanden lang niet in Duitsland rijden.

Een rood licht negeren kost standaard 90 euro. Breng je daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar, dan wordt dat bedrag verhoogd tot 200 euro, aangevuld met een maand rijontzegging. Maar ook de boetes voor foutparkeren, de doorgang van een hulpvoertuig belemmeren of hinderlijk naast elkaar fietsen zijn verhoogd.